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    Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi, bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4'ün tanıtım tarihini açıkladı. Her iki model, çok yakında geliyor. İşte beklenen özellikler...
    Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modelleri olacak Mix Fold 4 ve Mix Flip'in lansmanına hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacağı konuşuluyordu. Şimdi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi Mix Fold 4 ve Flip 4'ün lansman tarihini duyurdu.

    19 Temmuz'da geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi, Xiaomi Mix Fold 4'ün 19 Temmuz'da Çin'de yerel saatle 19:00'da (TSİ 14:00) tanıtılacağını duyurdu. Üstelik bu duyuruya, amiral gemisi Redmi K70 Ultra ve Galaxy Z Flip 6'ya rakip olacak Xiaomi Mix Flip modeli de eşlik edecek. 

    Xiaomi Mix Fold 4 beklenen özellikler

    Şirket bu modellerin teknik özelliklerine değinmedi. Ancak Mix Fold 4'ün 9,47 mm inceliğinde ve 226 g ağırlığında olacağını doğruladı. Buna ek olarak IPX8 derecesi, 50W kablosuz şarj ve çift yönlü uydu iletişimini destekleyeceğini söylüyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün arka yüzünde ise Leica optikli dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Bunlardan biri 5X periskop ünitesi olacak iki telefoto kameradan oluşacak. 

    Daha önceki sızıntılara göre telefonun Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor. Ancak bunun henüz doğrulanmadığını belirtelim. Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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