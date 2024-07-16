Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modelleri olacak Mix Fold 4 ve Mix Flip'in lansmanına hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacağı konuşuluyordu. Şimdi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi Mix Fold 4 ve Flip 4'ün lansman tarihini duyurdu.

19 Temmuz'da geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi, Xiaomi Mix Fold 4'ün 19 Temmuz'da Çin'de yerel saatle 19:00'da (TSİ 14:00) tanıtılacağını duyurdu. Üstelik bu duyuruya, amiral gemisi Redmi K70 Ultra ve Galaxy Z Flip 6'ya rakip olacak Xiaomi Mix Flip modeli de eşlik edecek.

Xiaomi Mix Fold 4 beklenen özellikler

Şirket bu modellerin teknik özelliklerine değinmedi. Ancak Mix Fold 4'ün 9,47 mm inceliğinde ve 226 g ağırlığında olacağını doğruladı. Buna ek olarak IPX8 derecesi, 50W kablosuz şarj ve çift yönlü uydu iletişimini destekleyeceğini söylüyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün arka yüzünde ise Leica optikli dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Bunlardan biri 5X periskop ünitesi olacak iki telefoto kameradan oluşacak.

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Daha önceki sızıntılara göre telefonun Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor. Ancak bunun henüz doğrulanmadığını belirtelim. Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in tanıtım tarihi açıklandı