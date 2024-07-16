Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

19 Temmuz'da geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Xiaomi, Xiaomi Mix Fold 4'ün 19 Temmuz'da Çin'de yerel saatle 19:00'da (TSİ 14:00) tanıtılacağını duyurdu. Üstelik bu duyuruya, amiral gemisi Redmi K70 Ultra ve Galaxy Z Flip 6'ya rakip olacak Xiaomi Mix Flip modeli de eşlik edecek.
Xiaomi Mix Fold 4 beklenen özellikler
Şirket bu modellerin teknik özelliklerine değinmedi. Ancak Mix Fold 4'ün 9,47 mm inceliğinde ve 226 g ağırlığında olacağını doğruladı. Buna ek olarak IPX8 derecesi, 50W kablosuz şarj ve çift yönlü uydu iletişimini destekleyeceğini söylüyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün arka yüzünde ise Leica optikli dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Bunlardan biri 5X periskop ünitesi olacak iki telefoto kameradan oluşacak.
Daha önceki sızıntılara göre telefonun Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor. Ancak bunun henüz doğrulanmadığını belirtelim. Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.