Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Smart Band 8 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Smart Band 9 ve 9 NFC veya Pro modellerinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, her iki modelin tasarımına ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı.

Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı

Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri ile geliyor. Ayrıca hap şeklindeki tasarımı korurken, 16 günlük pil ömrü ve 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda karşımıza çıktı.

Mevcut sızıntıya göre, Xiaomi Smart Band 9'un selefinin tasarımından çok da uzaklaşmadığını görüyoruz. Bununla birlikte tanıdık oval form faktörü ve 1,62 inçlik dikey ekran korunuyor. Ancak 46,53 x 21,63 x 10,95 mm ile Band 8'den (48 x 22.5 x 10.99 mm) biraz daha küçük olduğu söyleniyor. Ayrıca kumlanmış yüzeye sahip alüminyum alaşımlı bir kasa ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta, yenileme hızının 60Hz'de kalması beklenirken, tepe parlaklığının 1200 nite ulaşacağı ve Smart Band 8'in sunduğunun iki katına çıkacağı da iddialar arasında. Dayanıklılık konusunda ise, selefinden 43 mAh daha yüksek 233 mAh pil paketine işaret edildi. Bu da her zaman açık ekran etkinken 9 gün, kapalıyken 21 günlük pil ömrü anlamına geliyor. Son olarak kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerinin doğruluğunda %10'luk bir iyileştirme ve Bluetooth 5.4 bağlantısına geçiş yapılacak.

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Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Smart Ban 9, geçen yılki modele kıyasla kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerinin doğruluğunda %10'luk bir iyileştirme ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip olacak. Bunun dışında SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü gibi sensörler bu modelde de korunacak. En büyük yeniliklerden biri ise, NFC ve GPS desteği olacak.

Xiaomi Smart Band 9 ne zaman çıkıyor?

Smart Band 9'un fiyatı ve olası çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Ancak halihazırda mevcut olan Band 8 ve 8 Pro'nun 26 Ekim 2023 tarihinde tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sonlanabilir.

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Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı