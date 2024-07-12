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    Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin sevilen giyilebilir ürünlerinden Xiaomi Mi Band 9'un tasarımı ortaya çıktı. Peki Smart Band 9 ve 9 Pro neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...      
    Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Xiaomi Smart Band 8 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Smart Band 9 ve 9 NFC veya Pro modellerinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, her iki modelin tasarımına ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı.

    Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı

    Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri ile geliyor. Ayrıca hap şeklindeki tasarımı korurken, 16 günlük pil ömrü ve 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda karşımıza çıktı.

    Mevcut sızıntıya göre, Xiaomi Smart Band 9'un selefinin tasarımından çok da uzaklaşmadığını görüyoruz. Bununla birlikte tanıdık oval form faktörü ve 1,62 inçlik dikey ekran korunuyor. Ancak 46,53 x 21,63 x 10,95 mm ile Band 8'den (48 x 22.5 x 10.99 mm) biraz daha küçük olduğu söyleniyor. Ayrıca kumlanmış yüzeye sahip alüminyum alaşımlı bir kasa ile geliyor.

    Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta, yenileme hızının 60Hz'de kalması beklenirken, tepe parlaklığının 1200 nite ulaşacağı ve Smart Band 8'in sunduğunun iki katına çıkacağı da iddialar arasında. Dayanıklılık konusunda ise, selefinden 43 mAh daha yüksek 233 mAh pil paketine işaret edildi. Bu da her zaman açık ekran etkinken 9 gün, kapalıyken 21 günlük pil ömrü anlamına geliyor. Son olarak kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerinin doğruluğunda %10'luk bir iyileştirme ve Bluetooth 5.4 bağlantısına geçiş yapılacak.

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Smart Ban 9, geçen yılki modele kıyasla kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerinin doğruluğunda %10'luk bir iyileştirme ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip olacak. Bunun dışında SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü gibi sensörler bu modelde de korunacak. En büyük yeniliklerden biri ise, NFC ve GPS desteği olacak.

    Xiaomi Smart Band 9 ne zaman çıkıyor?

    Smart Band 9'un fiyatı ve olası çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Ancak halihazırda mevcut olan Band 8 ve 8 Pro'nun 26 Ekim 2023 tarihinde tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sonlanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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