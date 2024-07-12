Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Xiaomi Smart Band 9 görüntüleri sızdırıldı
Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık, AOD modu ve çeşitli saat yüzleri ile geliyor. Ayrıca hap şeklindeki tasarımı korurken, 16 günlük pil ömrü ve 50 metreye kadar da suya dayanıklı yapıda karşımıza çıktı.
Mevcut sızıntıya göre, Xiaomi Smart Band 9'un selefinin tasarımından çok da uzaklaşmadığını görüyoruz. Bununla birlikte tanıdık oval form faktörü ve 1,62 inçlik dikey ekran korunuyor. Ancak 46,53 x 21,63 x 10,95 mm ile Band 8'den (48 x 22.5 x 10.99 mm) biraz daha küçük olduğu söyleniyor. Ayrıca kumlanmış yüzeye sahip alüminyum alaşımlı bir kasa ile geliyor.
Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Smart Ban 9, geçen yılki modele kıyasla kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerinin doğruluğunda %10'luk bir iyileştirme ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip olacak. Bunun dışında SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü gibi sensörler bu modelde de korunacak. En büyük yeniliklerden biri ise, NFC ve GPS desteği olacak.
Xiaomi Smart Band 9 ne zaman çıkıyor?
Smart Band 9'un fiyatı ve olası çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Ancak halihazırda mevcut olan Band 8 ve 8 Pro'nun 26 Ekim 2023 tarihinde tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla bekleyiş çok yakında sonlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.