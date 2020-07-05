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    Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir süredir geliştirdiği 120W hızlı şarj aleti 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. Bu teknolojiyi destekleyen akıllı telefonların yolda olduğu söyleniyor.
    4 gün
    3,7b
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    18
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı
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    Teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin uzunca bir süredi 120W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu. Gelen bilgilere bakılırsa 120W hızlı şarj destekli Xiaomi modeli piyasaya sürülmeye yakın.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir"

    Mi Mix serisi ile gelebilir

    Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde listelenen 120W şarj aleti (20Vdc, 6A), Xiaomi'nin bu teknolojiyi artık kullanıcılara sunacak seviyeye getirdiğine işaret ediyor diyebiliriz. Teorik olarak, 120W hızlı şarj aleti, 4000 mAh kapasitesindeki bir pili 15 dakikadan daha az bir sürede tamamen şarj edebiliyor. Sertifika detaylarında ise bu şarj aletinin hangi cihazda kullanacağına dair bir bilginin mevcut olmadığını da belirtelim.

    Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı
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    En iyi tahmin, Xiaomi'nin gelecekteki Mi Mix akıllı telefon serisinde 120W hızlı şarj teknolojisi kullanma ihtimali olarak gösteriliyor. Bu bilgilere ek olarak, yeni teknolojinin kullanılacağı cihazların aktif soğutmalı bir şarj yuvası ve yangına dayanıklı bir gövde ile gelebileceği söylentileri de mevcut. Önümüzdeki dönemde Xiaomi'nin 120W hızlı şarj teknolojisi ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-120w-fast-charger-3c-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün en beğenilen Ibrahim Akca
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    Aynen moruk :D
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Ibrahim Akca 4 gün Kerim5100
    Çok sayıda çakma iPhone var piyasada. O yüzden hiç inandırıcı bulmuyorum bu haberleri. Apple kalitenin adı olmuş durumda.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    codename_lord (Ali Yiğit) 3 gün
    Xiaomi, ilk önce şu cihazlarındaki kronik sorunlara bi çare bulsan daha iyi olur. Her an ghost screen çıkacak diye korka korka kullanmaktan usandık valla.
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    DH Misafiri 3 gün
    Soğıtma sistemi olacakmış ve kasa yanmaya dayanıklı olacakmış bu demek oluyorki patlamalara çatlamalara hazır olun ama süper bişey düşünsenize acil bi yere gideceksiniz şarjınız yok takıyorsun 15 dk da full şarjla kullanıma bile tek kalmaz
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    V4LKyR 3 gün
    Bir telefonun hızlı şarj olması, çoğu insan tarafından pek farkedilmese de bence EN ÖNEMLİ özelliği.

    Düşünsene 15 dk prizde duruyor, 1 günlük şarj. Ne muhteşem bir olay?
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    alemburda34 3 gün
    şuanki hızlı şarj teknolojisi oldukça yeterli powerbank için belki derdim ama ebatlarını düşününce bu şarj hızlarıyla C4 den farkı kalmaz.
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 3 gün
    Şarj dolum süresi gayet iyi de güvenlik konusunda dikkat etmek lazım. Çıktıktan 2 sene sonra kullanmaya başlarım ben, iyice emin olalım :)
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    DH Misafiri 3 gün
    20 dakikada şarj olur mis gibi. Saatlarce bekleten hiçbir yenilik getirmiyen iphone'u bedava verseniz kullanmam
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    ufo 3 gün
    bu arada bu haber 2 yılı aşkın süredir var.. 50W daha en pahalı telefonlara daha yeni geldi. Onlar da 25W'lık 2 pil var o sayede çalışıyor.

    Daha çok görürüz bu haberi..
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    mu5tafa (mustafa kök) 3 gün
    Telefonumda hızlı şarj özelliği var ama kullanmıyorum. Bataryayı erkenden öldürmeye ne gerek var. Akşamdan şarja takınca çoğu telefon günü fazlasıyla çıkarıyor zaten.
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    ufo 3 gün mu5tafa
    üretici onaylı şarj aleti varsa hızlı şarj sorun olmaz. Asıl düşük amperli uzun süreli şarjda pillerin anası ağlıyor
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Hangi tür cihazda olduğu belli değil. Belki dizüstülerde kullanılacak.
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    ufo 3 gün interwap
    dizüstünde bile oyuncu serisinde var bu kadar yüksek hızlı şarj
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    rx7enes 4 gün
    Labtop adaptörü olmuş.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3735 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, 120W ve
    4 etiket daha hızlı şarj 3c sertifikasyon sertifika Mobil Teknolojiler
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