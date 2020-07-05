Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı

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Teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin uzunca bir süredi 120W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu. Gelen bilgilere bakılırsa 120W hızlı şarj destekli Xiaomi modeli piyasaya sürülmeye yakın.

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Mi Mix serisi ile gelebilir

Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde listelenen 120W şarj aleti (20Vdc, 6A), Xiaomi'nin bu teknolojiyi artık kullanıcılara sunacak seviyeye getirdiğine işaret ediyor diyebiliriz. Teorik olarak, 120W hızlı şarj aleti, 4000 mAh kapasitesindeki bir pili 15 dakikadan daha az bir sürede tamamen şarj edebiliyor. Sertifika detaylarında ise bu şarj aletinin hangi cihazda kullanacağına dair bir bilginin mevcut olmadığını da belirtelim.

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En iyi tahmin, Xiaomi'nin gelecekteki Mi Mix akıllı telefon serisinde 120W hızlı şarj teknolojisi kullanma ihtimali olarak gösteriliyor. Bu bilgilere ek olarak, yeni teknolojinin kullanılacağı cihazların aktif soğutmalı bir şarj yuvası ve yangına dayanıklı bir gövde ile gelebileceği söylentileri de mevcut. Önümüzdeki dönemde Xiaomi'nin 120W hızlı şarj teknolojisi ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-120w-fast-charger-3c-certification/

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