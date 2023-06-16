Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı

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Çinli kaynaklar Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunun render görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görsel içeriden gelen ilk sızıntılarla tutarlı görünüyor. Dikey olarak katlanacak cihaz Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr 40 Ultra modellerine benzeyecek.

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Xiaomi'nin telefonu rakiplerinden daha düşük bir fiyata satması mümkün. Ancak fiyat etiketi ve teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Görüntü, cihazın üç sensörlü yatay kamera ünitesinin altında ikinci bir ekran yer alacağını gösteriyor.

Bu form faktöründe cihazı yoktu

Şirketin portföyünde zaten katlanabilir ekranlı cihazlar var. Mix Fold ve çıktığı dönem dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Mix Fold 2'den bahsediyoruz. Xiaomi'nin dikey olarak katlanabilen telefonu yoktu. Yeni model ürün yelpazesindeki bu eksikliği dolduracak.

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