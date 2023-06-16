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    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı

    Xiaomi'nin ürün yelpazesinde katlanabilir telefon olsa da şirket dikey olarak katlanabilen bir model çıkarmamıştı. Çinli markanın bu eksikliğini giderecek cihazın tasarımı sızdırıldı.
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    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonunun tasarımı sızdı Tam Boyutta Gör

    Çinli kaynaklar Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunun render görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görsel içeriden gelen ilk sızıntılarla tutarlı görünüyor. Dikey olarak katlanacak cihaz Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr 40 Ultra modellerine benzeyecek.

    Xiaomi'nin telefonu rakiplerinden daha düşük bir fiyata satması mümkün. Ancak fiyat etiketi ve teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Görüntü, cihazın üç sensörlü yatay kamera ünitesinin altında ikinci bir ekran yer alacağını gösteriyor.

    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonunun tasarımı sızdı

    Bu form faktöründe cihazı yoktu

    Şirketin portföyünde zaten katlanabilir ekranlı cihazlar var. Mix Fold ve çıktığı dönem dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Mix Fold 2'den bahsediyoruz. Xiaomi'nin dikey olarak katlanabilen telefonu yoktu. Yeni model ürün yelpazesindeki bu eksikliği dolduracak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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