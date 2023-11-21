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    Xiaomi'nin ilk otomobili halka açık yollarda görüntülendi

    Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta gözler önüne çıkan ilk elektrikli otomobili bu kez halka açık yollarda görüntülendi. Xiaomi SU7 isimli aracın muhtemel fiyatı da ortaya çıkmış durumda.
    Xiaomi'nin ilk otomobili halka açık yollarda görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin SU7 isimli ilk elektrikli otomobili Çin'de bir otoyolda kamuflajlı olarak görüldü. Hem gündüz hem de gece kaydedilen görüntülerde, aracın sürücüsü video çekildiğini fark edince hızlanarak uzaklaştı. Görüntüleri çeken kişi aracın bir ara 200 km/s hıza ulaştığını iddia ediyor.

    Çinli şirketin ilk otomobili geçtiğimiz hafta gözler önüne çıkmıştı. SU7'nin resmi görüntüleri ve teknik özellikleri açıklandı. Elektrikli sedan 4.997 mm uzunluğa, 1.963 mm genişliğe, 1.455 mm yüksekliğe ve 3.000 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunacağı söyleniyor.

    Xiaomi SU7'de iki farklı güç aktarma sistemi mevcut:

    Arkadan itişli

    • Motor: 220 kW (300 beygir)
    • Azami hız: 210 km/s
    • Batarya: BYD üretimi LFP (lityum demir fosfat)
    • Ağırlık: 1.980 kg

    Dört tekerlekten çekişli

    • Motor: 495 kW [220 kW + 275 kW] (663 beygir)
    • Azami hız: 265 km/s
    • Batarya: CATL üretimi NMC (nikel manganez kobalt)
    • Ağırlık: 2.205 kg

    Xiaomi'nin ilk otomobili halka açık yollarda görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Otomobilin Aralık ayındaki Xiaomi konferansında daha detaylı bir şekilde tanıtılması ve 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kaynaklara göre Pekin'deki fabrikada deneme üretimi başlamış durumda. Elektrikli sedanın fiyatın 300.000 yuan (42.190 dolar) civarında olacağı da gelen haberler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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