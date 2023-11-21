Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin SU7 isimli ilk elektrikli otomobili Çin'de bir otoyolda kamuflajlı olarak görüldü. Hem gündüz hem de gece kaydedilen görüntülerde, aracın sürücüsü video çekildiğini fark edince hızlanarak uzaklaştı. Görüntüleri çeken kişi aracın bir ara 200 km/s hıza ulaştığını iddia ediyor.

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Çinli şirketin ilk otomobili geçtiğimiz hafta gözler önüne çıkmıştı. SU7'nin resmi görüntüleri ve teknik özellikleri açıklandı. Elektrikli sedan 4.997 mm uzunluğa, 1.963 mm genişliğe, 1.455 mm yüksekliğe ve 3.000 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunacağı söyleniyor.

Xiaomi SU7'de iki farklı güç aktarma sistemi mevcut:

Arkadan itişli

Motor: 220 kW (300 beygir)

220 kW (300 beygir) Azami hız: 210 km/s

210 km/s Batarya: BYD üretimi LFP (lityum demir fosfat)

BYD üretimi LFP (lityum demir fosfat) Ağırlık: 1.980 kg

Dört tekerlekten çekişli

Motor: 495 kW [220 kW + 275 kW] (663 beygir)

495 kW [220 kW + 275 kW] (663 beygir) Azami hız: 265 km/s

265 km/s Batarya: CATL üretimi NMC (nikel manganez kobalt)

CATL üretimi NMC (nikel manganez kobalt) Ağırlık: 2.205 kg

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Otomobilin Aralık ayındaki Xiaomi konferansında daha detaylı bir şekilde tanıtılması ve 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kaynaklara göre Pekin'deki fabrikada deneme üretimi başlamış durumda. Elektrikli sedanın fiyatın 300.000 yuan (42.190 dolar) civarında olacağı da gelen haberler arasında.

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Xiaomi'nin ilk otomobili halka açık yollarda görüntülendi