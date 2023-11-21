Xiaomi'nin ilk otomobili halka açık yollarda görüntülendi

Çinli şirketin ilk otomobili geçtiğimiz hafta gözler önüne çıkmıştı. SU7'nin resmi görüntüleri ve teknik özellikleri açıklandı. Elektrikli sedan 4.997 mm uzunluğa, 1.963 mm genişliğe, 1.455 mm yüksekliğe ve 3.000 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunacağı söyleniyor.
Xiaomi SU7'de iki farklı güç aktarma sistemi mevcut:
Arkadan itişli
- Motor: 220 kW (300 beygir)
- Azami hız: 210 km/s
- Batarya: BYD üretimi LFP (lityum demir fosfat)
- Ağırlık: 1.980 kg
Dört tekerlekten çekişli
- Motor: 495 kW [220 kW + 275 kW] (663 beygir)
- Azami hız: 265 km/s
- Batarya: CATL üretimi NMC (nikel manganez kobalt)
- Ağırlık: 2.205 kg
Otomobilin Aralık ayındaki Xiaomi konferansında daha detaylı bir şekilde tanıtılması ve 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kaynaklara göre Pekin'deki fabrikada deneme üretimi başlamış durumda. Elektrikli sedanın fiyatın 300.000 yuan (42.190 dolar) civarında olacağı da gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.