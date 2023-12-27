Tam Boyutta Gör Özellikle akıllı telefonlar ve tüketici elektroniği ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi, otomobil pazarına da atım atmayı planlıyor. Hatta SU7 olarak adlandırılması beklenen ilk model, daha önce halka açık yollarda görülmüş ve sportif tasarımıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Son olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun, X üzerinden SU7'nin resmi görüntülerini paylaştı.

Xiaomi SU7 tasarımı resmen belli oldu

Bildiğiniz gibi Xiaomi, ilk elektrikli otomobili için önemli transferler gerçekleştirdi ve pazarda yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve SU7 modelinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise, X paylaşımında otomobilin tasarımına resmen açıklık getirdi.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görülebildiği gibi, SU7'nin iç hava sirkülasyonu sağlayan portif hatlara ve 20 inç alüminyum alaşımlı jantlara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca bunun hemen altında Brembo fren kaliperleri konumlandırılmış.

Kaçıranlar için Xiaomi, SU7 (Speed Ultra 7) serisinde üç farklı modelle karşımıza çıkacak. Bunlar SU7, SU7 Pro ve SU7 Max. Bu noktada temel modelin 20 bin dolarlık başlangıç fiyatı ve tek motor üzerinden 220 kW (295 beygir) güç üreteceği belirtiliyor. Ayrıca BYD imzalı LPT (lityum demir fosfat) bataryadan güç alacak. Daha üst model SU7 Pro ve SU7 Max ise çift motor üzerinden sırasıyla 220kW (295 beygir) ve 275kW (386 beygir) güç sunacak.

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Ayrıca yakın tarihli paylaşımında Jun, SU7'nin Porsche Taycan Turbo'ya benzer sürüş mekaniklerini ve Tesla Model S ile karşılaştırılabilir akıllı özellikleri hedeflediğini açıkladı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Xiaomi'nin ilk otomobili: SU7 tasarımı resmen belli oldu