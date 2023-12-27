Xiaomi'nin ilk otomobili: SU7 tasarımı resmen belli oldu

Xiaomi SU7 tasarımı resmen belli oldu
Bildiğiniz gibi Xiaomi, ilk elektrikli otomobili için önemli transferler gerçekleştirdi ve pazarda yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve SU7 modelinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise, X paylaşımında otomobilin tasarımına resmen açıklık getirdi.
Kaçıranlar için Xiaomi, SU7 (Speed Ultra 7) serisinde üç farklı modelle karşımıza çıkacak. Bunlar SU7, SU7 Pro ve SU7 Max. Bu noktada temel modelin 20 bin dolarlık başlangıç fiyatı ve tek motor üzerinden 220 kW (295 beygir) güç üreteceği belirtiliyor. Ayrıca BYD imzalı LPT (lityum demir fosfat) bataryadan güç alacak. Daha üst model SU7 Pro ve SU7 Max ise çift motor üzerinden sırasıyla 220kW (295 beygir) ve 275kW (386 beygir) güç sunacak.
Ayrıca yakın tarihli paylaşımında Jun, SU7'nin Porsche Taycan Turbo'ya benzer sürüş mekaniklerini ve Tesla Model S ile karşılaştırılabilir akıllı özellikleri hedeflediğini açıkladı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.