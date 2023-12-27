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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin ilk otomobili: SU7 tasarımı resmen belli oldu

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7 modelinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Xiaomi CEO'su Lei Jun, elektrikli otomobilin tasarımına resmen açıklık getirdi. İşte görüntüler
    Xiaomi'nin ilk otomobili: SU7 tasarımı resmen belli oldu Tam Boyutta Gör
    Özellikle akıllı telefonlar ve tüketici elektroniği ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi, otomobil pazarına da atım atmayı planlıyor. Hatta SU7 olarak adlandırılması beklenen ilk model, daha önce halka açık yollarda görülmüş ve sportif tasarımıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Son olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun, X üzerinden SU7'nin resmi görüntülerini paylaştı.

    Xiaomi SU7 tasarımı resmen belli oldu

    Bildiğiniz gibi Xiaomi, ilk elektrikli otomobili için önemli transferler gerçekleştirdi ve pazarda yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve SU7 modelinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise, X paylaşımında otomobilin tasarımına resmen açıklık getirdi. 

    Xiaomi'nin ilk otomobili: SU7 tasarımı resmen belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görülebildiği gibi, SU7'nin iç hava sirkülasyonu sağlayan portif hatlara ve 20 inç alüminyum alaşımlı jantlara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca bunun hemen altında Brembo fren kaliperleri konumlandırılmış.

    Kaçıranlar için Xiaomi, SU7 (Speed Ultra 7) serisinde üç farklı modelle karşımıza çıkacak. Bunlar SU7, SU7 Pro ve SU7 Max. Bu noktada temel modelin 20 bin dolarlık başlangıç fiyatı ve tek motor üzerinden 220 kW (295 beygir) güç üreteceği belirtiliyor. Ayrıca BYD imzalı LPT (lityum demir fosfat) bataryadan güç alacak. Daha üst model SU7 Pro ve SU7 Max ise çift motor üzerinden sırasıyla 220kW (295 beygir) ve 275kW (386 beygir) güç sunacak.

    Ayrıca yakın tarihli paylaşımında Jun, SU7'nin Porsche Taycan Turbo'ya benzer sürüş mekaniklerini ve Tesla Model S ile karşılaştırılabilir akıllı özellikleri hedeflediğini açıkladı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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