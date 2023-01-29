Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı

Porsche-Jaguar karışımı tasarım
Yayınlanan görüntüler aracın test versiyonunu göstermekete. Dış görünüş Porsche Panamera ve Jaguar XF'in bir karışımı gibi görünüyor. Üst kısımda sürücü yardımı için bir LiDAR sensörü bulunurken, arka tarafta boydan boya stop lambaları yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?