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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı

    Çinli şirketin ilk arabası olan Xiaomi MS11'in ilk render görüntüleri sızdı. İşte Porsche benzeri farlara sahip coupe şeklindeki otomobilin tasarımı.            
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    Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli şirket Xiaomi'nin ilk otomobiliyle ilgili söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyor ve her seferinde sızıntılar daha da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde aracı sadece kamuflajlı bir şekilde görebilmiştik. Ancak şimdi otomobili farklı yönlerden görmemizi sağlayan render görüntüleri de ortaya çıktı.

    Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Porsche-Jaguar karışımı tasarım

    Yayınlanan görüntüler aracın test versiyonunu göstermekete. Dış görünüş Porsche Panamera ve Jaguar XF'in bir karışımı gibi görünüyor. Üst kısımda sürücü yardımı için bir LiDAR sensörü bulunurken, arka tarafta boydan boya stop lambaları yer alıyor.

    Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11 adı altında üretilecek ve başlangıçta yalnızca Çin pazarında yaklaşık 35.000 dolar fiyatla satışa sunulacak. 2023 yılının sonunda piyasaya sürülebileceği söylenen otomobilin teknik özellikleri ise henüz açıklanmış değil.
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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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