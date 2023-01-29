Tam Boyutta Gör Çinli şirket Xiaomi'nin ilk otomobiliyle ilgili söylentiler uzun süredir ortalıkta dolaşıyor ve her seferinde sızıntılar daha da büyüyor. Geçtiğimiz günlerde aracı sadece kamuflajlı bir şekilde görebilmiştik. Ancak şimdi otomobili farklı yönlerden görmemizi sağlayan render görüntüleri de ortaya çıktı.

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Porsche-Jaguar karışımı tasarım

Yayınlanan görüntüler aracın test versiyonunu göstermekete. Dış görünüş Porsche Panamera ve Jaguar XF'in bir karışımı gibi görünüyor. Üst kısımda sürücü yardımı için bir LiDAR sensörü bulunurken, arka tarafta boydan boya stop lambaları yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Son raporlara göre, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11 adı altında üretilecek ve başlangıçta yalnızca Çin pazarında yaklaşık 35.000 dolar fiyatla satışa sunulacak. 2023 yılının sonunda piyasaya sürülebileceği söylenen otomobilin teknik özellikleri ise henüz açıklanmış değil.

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Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı