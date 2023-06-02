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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin N7 olarak bilinen gizemli bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Xiaomi'nin şu an için N7 olarak anılan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çinli kaynaklara göre şirket daha önce hiç piyasaya sürmediği bir kategoride telefon çıkaracak.
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    Xiaomi'nin N7 olarak bilinen gizemli bir telefon çıkarmaya hazırl Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station söz konusu "gizemli" cihazla ilgili bazı önemli bilgiler paylaştı.

    Kaynağa göre şu an için "N7" olarak anılan akıllı telefonun şirketin üst model serisinde bir selefi bulunmuyor. Yani bu da demek oluyor ki şirket daha önce hiç sunmadığı tipte bir model çıkaracak. Xiaomi kapaklı katlanabilir telefon pazarına girebilir.

    Xiaomi'nin N7 olarak bilinen gizemli bir telefon çıkarmaya hazırl Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mix Flip mi geliyor?

    Yeni cihazın Xiaomi Mix Flip olarak adlandırılabileceğini yönünde söylentiler var. Görünüşe bakılırsa Motorola Razr ve Galaxy Z Flip ile aynı kategoride olacak. Cihaz için henüz kesin bir çıkış tarihi yok. Özellikleri de bilinmiyor.

    Xiaomi'nin ürün portföyünde Mix Fold yer alsa da şirket dikey olarak katlanabilen flip telefon segmentinde rakiplerinin gerisinde kaldı. Samsung, Motorola, Oppo ve Vivo'nun bu tipte telefonları var. Bakalım şirket N7 ile bu eksikliğini giderecek mi?

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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