Xiaomi'nin N7 olarak bilinen gizemli bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Kaynağa göre şu an için "N7" olarak anılan akıllı telefonun şirketin üst model serisinde bir selefi bulunmuyor. Yani bu da demek oluyor ki şirket daha önce hiç sunmadığı tipte bir model çıkaracak. Xiaomi kapaklı katlanabilir telefon pazarına girebilir.
Xiaomi Mix Flip mi geliyor?
Yeni cihazın Xiaomi Mix Flip olarak adlandırılabileceğini yönünde söylentiler var. Görünüşe bakılırsa Motorola Razr ve Galaxy Z Flip ile aynı kategoride olacak. Cihaz için henüz kesin bir çıkış tarihi yok. Özellikleri de bilinmiyor.
Xiaomi'nin ürün portföyünde Mix Fold yer alsa da şirket dikey olarak katlanabilen flip telefon segmentinde rakiplerinin gerisinde kaldı. Samsung, Motorola, Oppo ve Vivo'nun bu tipte telefonları var. Bakalım şirket N7 ile bu eksikliğini giderecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)