Xiaomi’nin sürücüsüz "test" arabası görüntülendi

Xiaomi, akıllı telefon, aksesuar ve ev aletleri pazarına hakim olduktan sonra araba dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde ilk arabasını seri üretime sokacağını söylemişti. Söylentilere göre, Xiaomi’nin sürücüsüz otomobili Tesla ve diğer elektrikli araçlarla rekabet edecek özelliklere sahip olacak.

Xiaomi, 300 çalışanı ile elektrikli araç sektörüne resmen giriş y 10 ay önce eklendi

Tesla'ya rakip olması bekleniyor

Weibo üzerinden şirketin bu sektörde ilerleme kaydettiğini gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Xiaomi’nin sürücüsüz test arabası canlı canlı karşımızda.

Tavanında lidar sensörü bulunan otomobilin bu haliyle bile şık bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir. Tabii ki bu, bir test arabası ve nihai tasarım muhtemelen değişecek. Fotoğrafta görülen arabanın başka bir markaya ait olma ve Xiaomi’nin aracı yalnızca Lidar sensörlerini ve diğer otonom sürüş teknolojilerini test etmek için kullanıyor olması ihtimali de var.

Xiaomi, arabalar konusunda oldukça ciddi. Bu yılın başlarında 10 yılda yaklaşık 1.5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Şirketin CEO’su Lei Jun, yeni akıllı elektrikli araç işinin başındaki isim olacak.

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