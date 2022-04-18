Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı MIUI 13.5'in logosu ortaya çıktı

MIUI 13 sürümü resmi olarak dört ay önce çıkış yapmıştı. Arayüz henüz Çinli şirketin tüm akıllı telefonlarına ulaşmasa da Xiaomi bir sonraki sürüm üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. MIUI 13.5'in logosu internete sızdırıldı.
MIUI 13.5 logosu genel anlamda MIUI 13'ünkine çok benziyor. Üç rakamının üst kısmında bir çizgi eksik. Bu sayede hem üç hem de beş gibi görünüyor. Yeni logoda renklerin değiştiğini görüyoruz. Şirket mor ve mavi renkleri tercih etmiş.
Çıkış tarihi belli değil
Şu an için arayüzün çıkış tarihi ve ne gibi yenilikler sunacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak MIUI 13 ve MIUI 13.5 logolarının çok benzer olması yeni sürümde çok büyük değişiklikler olmayacağına dair bir izlenim uyandırıyor. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler