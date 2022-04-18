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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı MIUI 13.5'in logosu ortaya çıktı

    MIUI 13 arayüzü henüz dört ay önce çıkış yapmış olmasına rağmen Xiaomi mobil arayüzün yeni sürümünü hazırlıyor. MIUI kodlarında MIUI 13.5'in logosu ortaya çıktı.
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    Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı MIUI 13.5'in logosu ortaya çıktı
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    MIUI 13 sürümü resmi olarak dört ay önce çıkış yapmıştı. Arayüz henüz Çinli şirketin tüm akıllı telefonlarına ulaşmasa da Xiaomi bir sonraki sürüm üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. MIUI 13.5'in logosu internete sızdırıldı.

    MIUI 13.5 logosu genel anlamda MIUI 13'ünkine çok benziyor. Üç rakamının üst kısmında bir çizgi eksik. Bu sayede hem üç hem de beş gibi görünüyor. Yeni logoda renklerin değiştiğini görüyoruz. Şirket mor ve mavi renkleri tercih etmiş.

    Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı MIUI 13.5'in logosu ortaya çıktı
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    Çıkış tarihi belli değil

    Şu an için arayüzün çıkış tarihi ve ne gibi yenilikler sunacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak MIUI 13 ve MIUI 13.5 logolarının çok benzer olması yeni sürümde çok büyük değişiklikler olmayacağına dair bir izlenim uyandırıyor. Bekleyip göreceğiz.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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