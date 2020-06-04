Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir

Sektöre yakın kaynakların bildirdiği üzere Çinli Xiaomi, gelişmiş bir çok modüllü kameraya sahip yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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CAS kod adı altında geliştirilen bu yeni cihazın, akıllı telefon pazarına Xiaomi Mi CC 10 ailesinin bir parçası olarak sunulacağı belirtilmiş. Henüz resmi olmasa da akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 775G yonga setini temel alacağı iddia ediliyor. Çipin bileşenlerinden biri de beşinci nesil hücresel ağlara bağlanmak için bir 5G modem olacak.

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Temmuz ayında tanıtılabilir

Arka paneldeki çok bileşenli kamera modülünde ise 108 megapiksel Samsung ISOCELL Bright HM2 sensörü ve bir periskop modülü bulunacak. 12x optik zoom desteği sunacak olan akıllı telefonda, toplam zoom aralığının 120x'e ulaşacağı söyleniyor. Böylesine güçlü bir zumun pratikte ne kadar yararlı olacağını ise söylemek şimdilik zor.

Örneğin, Samsung Galaxy S20 Ultra akıllı telefon modelinde 100x yakınlaştırma kullanımının, yüksek kaliteli görüntüler elde etmeye izin vermediği bilinmekte. Ayrıca, yeni Xiaomi'nin temassız bir şekilde ödeme yapmak için NFC teknolojisini destekleyeceği de iddia ediliyor. Cihazın resmi sunumunun ise Temmuz ayında yapılacağı sızan bilgiler arasında.

https://www.gizchina.com/2020/06/04/xiaomi-mi-cc10-will-arrive-with-a-120x-telephoto-lens/

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