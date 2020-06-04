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    Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir

    Sızan bilgilere bakılırsa, Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi yakın bir dönemde 120x yakınlaştırma özelliğine sahip ileri düzey bir kamerası olan yeni akıllı telefonunu piyasaya sürecek.
    18 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sektöre yakın kaynakların bildirdiği üzere Çinli Xiaomi, gelişmiş bir çok modüllü kameraya sahip yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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    CAS kod adı altında geliştirilen bu yeni cihazın, akıllı telefon pazarına Xiaomi Mi CC 10 ailesinin bir parçası olarak sunulacağı belirtilmiş. Henüz resmi olmasa da akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 775G yonga setini temel alacağı iddia ediliyor. Çipin bileşenlerinden biri de beşinci nesil hücresel ağlara bağlanmak için bir 5G modem olacak.

    Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir
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    Temmuz ayında tanıtılabilir

    Arka paneldeki çok bileşenli kamera modülünde ise 108 megapiksel Samsung ISOCELL Bright HM2 sensörü ve bir periskop modülü bulunacak. 12x optik zoom desteği sunacak olan akıllı telefonda, toplam zoom aralığının 120x'e ulaşacağı söyleniyor. Böylesine güçlü bir zumun pratikte ne kadar yararlı olacağını ise söylemek şimdilik zor.

    Örneğin, Samsung Galaxy S20 Ultra akıllı telefon modelinde 100x yakınlaştırma kullanımının, yüksek kaliteli görüntüler elde etmeye izin vermediği bilinmekte. Ayrıca, yeni Xiaomi'nin temassız bir şekilde ödeme yapmak için NFC teknolojisini destekleyeceği de iddia ediliyor. Cihazın resmi sunumunun ise Temmuz ayında yapılacağı sızan bilgiler arasında.



    https://www.gizchina.com/2020/06/04/xiaomi-mi-cc10-will-arrive-with-a-120x-telephoto-lens/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    baklaisine 9 sa. yeni yorumcu
    Gelmesse nolaçak?
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    balcis 9 sa.
    kaç optik diye baktım 12 optik iyi.
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    FoBç (Fırat Orak) 17 sa. yeni yorumcu
    Başlığı okumaya gerek yok sadece son paragraftaki şu cümle başlığın aslını gösteriyor “ 12x optik zoom desteği sunacak olan akıllı telefonda, toplam zoom aralığının 120x'e ulaşacağı söyleniyor”
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa.
    Hee teleskop sanki 100x-120x zoom. Dijital zoom'a binbir kılıf uydurarak yedirmeye çalışıyorlar. Optik zoom ne ise, zoom o dur. Ufacık lens ile x12 optik zoom yapabilmeleri bile mucize. O mucizeyi pazarlasalar yeter. Ama illa abartacaklar. Umarım yoktur optik zoom dışındaki zoom'u yiyenler.
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    osmanucdal 18 sa. yeni yorumcu
    bu kadar da olmasın ama telefon bu ya
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    cengizhan72 (cengiz han) 18 sa.
    Bu gidişle teleskopları telefona motaj edecekler.
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