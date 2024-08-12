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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Google Gemini ile donatılacak

    Xiaomi yapay zeka alanındaki en büyük oyunculardan biri olan Google ile güç birliği yapıyor. Şirket global pazara yönelik yeni amiral gemilerine Gemini'yi entegre edeceğini açıkladı.
    Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Google Gemini ile donatılacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek amiral gemisi akıllı telefonlarının global versiyonlarında Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisine yer vereceklerini duyurdu. Deneyimli yönetici kouyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Xiaomi'nin uluslararası pazarlara yönelik gelecekteki amiral gemisi cihazlarında Google ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Google Cloud ve Gemini'yi kullanarak daha akıllı ve sezgisel özellikler sunacağız".

    Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Google Gemini ile donatılacak Tam Boyutta Gör

    İş birliğinin ilk meyvesi Xiaomi 15 olacak

    Öte yandan, Xiaomi'nin Çin pazarına yönelik amiral gemileri Gemini entegrasyonundan yoksun kalacak. Muhtemelen şirket bu cihazlarda kendi geliştirdiği MiLM isimli dil modeli kullanılacak.

    Google ile yapılan yeni iş birliği kapsamında piyasaya sürülecek ilk cihaz yaklaşmakta olan Xiaomi 15 amiral gemisi olacak. Henüz çıkış tarihi belli değil. Ancak gelen bilgiler serinin Ekim-Kasım 2024 döneminde tanıtılacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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