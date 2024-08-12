2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek amiral gemisi akıllı telefonlarının global versiyonlarında Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisine yer vereceklerini duyurdu. Deneyimli yönetici kouyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Xiaomi'nin uluslararası pazarlara yönelik gelecekteki amiral gemisi cihazlarında Google ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Google Cloud ve Gemini'yi kullanarak daha akıllı ve sezgisel özellikler sunacağız".

Tam Boyutta Gör

İş birliğinin ilk meyvesi Xiaomi 15 olacak

Öte yandan, Xiaomi'nin Çin pazarına yönelik amiral gemileri Gemini entegrasyonundan yoksun kalacak. Muhtemelen şirket bu cihazlarda kendi geliştirdiği MiLM isimli dil modeli kullanılacak.

Google ile yapılan yeni iş birliği kapsamında piyasaya sürülecek ilk cihaz yaklaşmakta olan Xiaomi 15 amiral gemisi olacak. Henüz çıkış tarihi belli değil. Ancak gelen bilgiler serinin Ekim-Kasım 2024 döneminde tanıtılacağını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Google Gemini ile donatılacak