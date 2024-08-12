Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Google Gemini ile donatılacak

"Xiaomi'nin uluslararası pazarlara yönelik gelecekteki amiral gemisi cihazlarında Google ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Google Cloud ve Gemini'yi kullanarak daha akıllı ve sezgisel özellikler sunacağız".
İş birliğinin ilk meyvesi Xiaomi 15 olacak
Öte yandan, Xiaomi'nin Çin pazarına yönelik amiral gemileri Gemini entegrasyonundan yoksun kalacak. Muhtemelen şirket bu cihazlarda kendi geliştirdiği MiLM isimli dil modeli kullanılacak.
Google ile yapılan yeni iş birliği kapsamında piyasaya sürülecek ilk cihaz yaklaşmakta olan Xiaomi 15 amiral gemisi olacak. Henüz çıkış tarihi belli değil. Ancak gelen bilgiler serinin Ekim-Kasım 2024 döneminde tanıtılacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.