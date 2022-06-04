Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları 3C sertifikası aldı

Xiaomi önümüzdeki birkaç ay içinde yeni üst sınıf akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu cihazların ikisi Çinli 3C sertifikasyon kurumu tarafından onaylandı. Xiaomi 12S (2206123SC) ve Xiaomi Mix Fold 2 (22061218C) modellerinden bahsediyoruz.
Her iki akıllı telefon da 67W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkacak. Xiaomi 12S'in 120 Hz OLED ekran, 50 megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile geleceği söyleniyor. Dimensity 9000 işlemcili 12S Pro varyantı da mevcut olacak.
Xiaomi Mix Fold 2 hakkında detaylar
Xiaomi Mix Fold 2 için ise 8.1 inç LTPO katlanabilir ekran, ekran altı kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 1 platformu konuşuluyor. Katlanabilir telefonun ayrıca daha büyük bir pil ve ekran kalemi desteği sunacağı da internete sızdırılan detaylar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.