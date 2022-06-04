Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları 3C sertifikası aldı

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Xiaomi önümüzdeki birkaç ay içinde yeni üst sınıf akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Bu cihazların ikisi Çinli 3C sertifikasyon kurumu tarafından onaylandı. Xiaomi 12S (2206123SC) ve Xiaomi Mix Fold 2 (22061218C) modellerinden bahsediyoruz.

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Her iki akıllı telefon da 67W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkacak. Xiaomi 12S'in 120 Hz OLED ekran, 50 megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile geleceği söyleniyor. Dimensity 9000 işlemcili 12S Pro varyantı da mevcut olacak.

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Xiaomi Mix Fold 2 hakkında detaylar

Xiaomi Mix Fold 2 için ise 8.1 inç LTPO katlanabilir ekran, ekran altı kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 1 platformu konuşuluyor. Katlanabilir telefonun ayrıca daha büyük bir pil ve ekran kalemi desteği sunacağı da internete sızdırılan detaylar arasında.

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