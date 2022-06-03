Amazfit Bip 3 akıllı saat modeli tanıtıldı: 1.69 inç ekran, SpO2 takibi ve GPS

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Amazfit temel serinin yeni akıllı saati Amazfit Bip 3'ü tanıttı. Yeni cihaz, öncelikle serisinin en büyüğü olan 1,69 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor.

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Amazfit Bip 3, oldukça geniş ekranının yanı sıra, 60'ın üzerinde egzersiz modu, uyku kalitesi ve stres takibi ile standart bir akıllı saatin sunduğu özelliklerle geliyor. Ancak, bütçe modellerinde her zaman bulunmayan işlevlere de sahip: Gün boyunca çalışabilen bir kalp atış hızı sensörü, kan oksijen doygunluğu (SpO2) sensörü ve dahili GPS. Bu da aktivitenizi akıllı telefonunuzdan izlemenize olanak sağlıyor.

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Amazfit Bip 3 fiyatı

Akıllı saatin suya dayanıklılığı 5 ATM olarak açıklandı. 280 mAh pil kapasitesi ise yeniden şarj edilmeden iki haftalık çalışma olanağı sunuyor. Amazfit Bip 3 şimdilik yalnızca Brezilya'da 58 dolar karşılığında mevcut ve diğer pazarlarda fiyatlandırma ve bulunabilirlik bilinmiyor. Selefleri düzeyinde nispeten düşük maliyeti göz önüne alındığında, Amazfit Bip 3'ün başarılı bir satış grafiği yakalaması bekleniyor.

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