Amazfit Bip 3 akıllı saat modeli tanıtıldı: 1.69 inç ekran, SpO2 takibi ve GPS

Amazfit temel serinin yeni akıllı saati Amazfit Bip 3'ü tanıttı. Yeni cihaz, öncelikle serisinin en büyüğü olan 1,69 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor.
Amazfit Bip 3, oldukça geniş ekranının yanı sıra, 60'ın üzerinde egzersiz modu, uyku kalitesi ve stres takibi ile standart bir akıllı saatin sunduğu özelliklerle geliyor. Ancak, bütçe modellerinde her zaman bulunmayan işlevlere de sahip: Gün boyunca çalışabilen bir kalp atış hızı sensörü, kan oksijen doygunluğu (SpO2) sensörü ve dahili GPS. Bu da aktivitenizi akıllı telefonunuzdan izlemenize olanak sağlıyor.
Amazfit Bip 3 fiyatı
Akıllı saatin suya dayanıklılığı 5 ATM olarak açıklandı. 280 mAh pil kapasitesi ise yeniden şarj edilmeden iki haftalık çalışma olanağı sunuyor. Amazfit Bip 3 şimdilik yalnızca Brezilya'da 58 dolar karşılığında mevcut ve diğer pazarlarda fiyatlandırma ve bulunabilirlik bilinmiyor. Selefleri düzeyinde nispeten düşük maliyeti göz önüne alındığında, Amazfit Bip 3'ün başarılı bir satış grafiği yakalaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.