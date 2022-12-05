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    Dijital not defteri Xiaomi Note E-Ink ön siparişe açıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi'nin E-Ink teknolojisinden güç alan yeni tablet modeli Xiaomi Note E-Ink ön siparişe açıldı. Peki yeni cihaz neler sunuyor? İşte Xiaomi Note E-Ink tablet özellikleri ve fiyatı    
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    Xiaomi Note E-Ink satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Günümüzde dijital ekran teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bu konuda yatırımlarını sürdüren ve yeni akıllı cihazlar ile karşımıza çıkan Xiaomi, Huawei MatePad Paper’ın yeni rakibi Xiaomi Note E-Ink tablet modelini piyasaya sürdü. İşte yeni cihazın özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Note E-Ink neler sunuyor?

    Esasen dijital bir not defteri olan Xiaomi Note E-Ink, fiziksel bir kağıt üzerindeki mürekkep baskının görünümünü kopyalayarak çoğaltan Electronic Ink (Elektronik Mürekkep) teknolojisinden güç alıyor. Bununla birlikte 5,33mm kalınlığa, 440 gram ağırlığa ve 10,3 inç boyutlarında E-Ink ekrana sahip olan yeni tablet, ek işlevsellik için özel bir kalemle kullanıma sunulacak. Böylece kullanıcılar, tüm not alma işlemlerini kolay bir şekilde Xiaomi Note E-Ink üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Teknik tarafta USB Type C, 3GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile donatılan Xiaomi E-Ink tablet, kaputun altında 4 çekirdekli işlemci, 3.000 m Ah pil paketi ve 18W’a kadar hızlı şarj desteği ile geliyor. Bununla birlikte Android 11 işletim sistemi tarafından desteklenen yeni tablet, kutusundan WPS Office Suite ile çıkacak. Şu an itibariyle yalnızca Çin pazarında ön siparişe açılan Xiaomi Note E-Ink, 2.699 Yuandan (yaklaşık 389 ABD Doları) başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 51 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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