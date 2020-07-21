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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek

    Geçtiğimiz haftalarda MIUI 12'nin kararlı sürümünü dağıtmaya başlayan Xiaomi Ağustos başında 23 akıllı telefonu daha en güncel sürüme yükseltecek. İşte listedeki modeller.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek
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    Xiaomi, Ağustos ayının başlarında MIUI 12'nin kararlı sürümünü alacak akıllı telefon modellerini açıkladı. Arayüzün yeni sürümü aşağıda listelenen 23 cihaz için yayınlanacak.

    • Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Lite
    • Poco: F2 Pro ve Pocophone F1
    • Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8A, 8A Pro, 7, 7A, 6A, 6, 6 Pro, S2

    Ayrıca Bkz. "Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core"

    İlginizi Çekebilir Avatar MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı

    MIUI 12'nin temel özelliklerinden biri olan Süper Duvar Kağıtları sadece Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş üst sınıf Xiaomi Mi 10 ve Poco F2 Pro modellerine gelecek.

    Animasyonlu simgeler Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 ve Redmi Note 8 Pro'da kullanılabilecek. MIUI 12'deki yeniliklerin geri kalanı ise listedeki tüm akıllı telefonlar için geçerli olacak.

    MIUI 12 neler getiriyor?

    Android 10'u temel alan MIUI 12 yeniden tasarlanmış arayüz, güncellenmiş animasyonlar ve gelişmiş gizlilik ayarlarını beraberinde getiriyor.

    Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek
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    Aynı zamanda Karanlık Mod 2.0, Daima Açık Ekran için widget'lar, Süper Duvar Kağıtları ve yeni pencere modları gibi çok sayıda özelliği de içerdiğini belirtelim.



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