Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak

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Çinli Xiaomi şirketi tarafından kurulan Redmi markası, beşinci nesil mobil ağları destekleyen verimli akıllı telefon K30 5G Speed Edition'ın piyasaya sürüleceğini gösteren bir tanıtım görüntüsü yayınladı.

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Snapdragon 768G ile gelebilir

Cihaz önümüzdeki Pazartesi, yani 11 Mayıs tarihinde tanıtılacak ve JD.com üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunulacak. Tanıtım görseli Redmi K30 5G Speed Edition'ın sağ üst köşede dikdörtgen deliğe sahip bir ekranla donatıldığını ve çift ön kamera ile geleceğini gösteriyor. Cihazın ekran boyutunun 6.67 inç olduğu açıklanırken, yenileme hızının ise 120Hz olduğu belirtilmiş.

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Henüz resmi olmasa da Redmi K30 5G Speed Edition'ın Snapdragon 768G yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon 64MP ana, 8MP ultra geniş ve 5MP makro lens olmak üzere üç arka kameraya sahip olacak. Diğer özellikleri arasında 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olan cihazın, Redmi'nin uygun fiyatla gelen 5G destekli telefonlarından biri olacağını da belirtelim. Bunun yanında şirket Redmi K30i 5G adlı bir cihaz üzerinde daha çalışıyor ve muhtemelen iki akıllı telefon da aynı lansmanda tanıtılabilir. Fiyat konusunda ise henüz paylaşılmış bir bilgi yok.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi__k30_5g_speed_edition_launch_date-news-43092.php

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