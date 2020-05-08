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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak

    Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, önümüzdeki hafta yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanırken, yayınlanan yeni poster bu cihazın Redmi K30 5G Speed Edition olacağını gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak
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    Çinli Xiaomi şirketi tarafından kurulan Redmi markası, beşinci nesil mobil ağları destekleyen verimli akıllı telefon K30 5G Speed Edition'ın piyasaya sürüleceğini gösteren bir tanıtım görüntüsü yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği"

    Snapdragon 768G ile gelebilir

    Cihaz önümüzdeki Pazartesi, yani 11 Mayıs tarihinde tanıtılacak ve JD.com üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunulacak. Tanıtım görseli Redmi K30 5G Speed Edition'ın sağ üst köşede dikdörtgen deliğe sahip bir ekranla donatıldığını ve çift ön kamera ile geleceğini gösteriyor. Cihazın ekran boyutunun 6.67 inç olduğu açıklanırken, yenileme hızının ise 120Hz olduğu belirtilmiş.

    Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak
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    Henüz resmi olmasa da Redmi K30 5G Speed Edition'ın Snapdragon 768G yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon 64MP ana, 8MP ultra geniş ve 5MP makro lens olmak üzere üç arka kameraya sahip olacak. Diğer özellikleri arasında 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olan cihazın, Redmi'nin uygun fiyatla gelen 5G destekli telefonlarından biri olacağını da belirtelim. Bunun yanında şirket Redmi K30i 5G adlı bir cihaz üzerinde daha çalışıyor ve muhtemelen iki akıllı telefon da aynı lansmanda tanıtılabilir. Fiyat konusunda ise henüz paylaşılmış bir bilgi yok.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi__k30_5g_speed_edition_launch_date-news-43092.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    Xiaomi de Samsung firmasından beter oldu, resmen telefon modeli çıkartma işinin suyunu çıkarttı.
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf. yolyordam35
    Bu pro modeli değil, pro modelinde tepe işlemci kullanılıyor.
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 1 hf.
    6" ten küçük telefon üretmek yasak mı...
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