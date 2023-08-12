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    Xiaomi Pad 6 Max'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni tableti Xiaomi Pad 6 Max'in özellikleri, lansmana sayılı günler kala şirket tarafından yayınlanan teaser görselleriyle ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler:
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    Xiaomi Pad 6 Max'in özellikleri, şirket tarafından onaylandı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, şimdilerde yeni tableti Xiaomi Pad 6 Max'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 14 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Xiaomi Pad 6 Max'in ortaya çıkan yeni teaser görüntüleri ise cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte 14 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Xiaomi Pad 6 Max'in beklenen özellikleri:

    Paylaşılan teaserlar sayesinde Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacağı onaylanan Xiaomi Pad 6 Max, 14 inçlik devasa bir LCD panel ile gelecek ve ekranın 144 Hz gibi yüksek bir yenileme hızı sunması bekleniyor. 15839 milimetre karelik devasa bir ısı yayma alanıyla donatılan cihazın ağır oyunların üstesinden gelmesi bekleniyor.

    Xiaomi Pad 6 Max'in özellikleri, şirket tarafından onaylandı Tam Boyutta Gör
     67W hızlı şarjı destekleyen 10.000mAh devasa bir batarya ile gelecek tablette Xiaomi'nin Surge G1 pil yönetim çipi de bulunmakta. Bu çip sayesinde ise bataryanın eskimesini etkili bir şekilde geciktirilmekte. 

    14 Ağustos'ta piyasaya sürülecek cihaz, bünyesinde sekiz hoparlörlü bir ses sistemi bulundurmakta. Ayrıca PC düzeyinde bir deneyim sunmak için WPS Office PC ve yerel dört pencereli bölünmüş ekran özelliği gibi özellikler de kullanıma sunacak.

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