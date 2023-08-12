Xiaomi Pad 6 Max'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte 14 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Xiaomi Pad 6 Max'in beklenen özellikleri:
Paylaşılan teaserlar sayesinde Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacağı onaylanan Xiaomi Pad 6 Max, 14 inçlik devasa bir LCD panel ile gelecek ve ekranın 144 Hz gibi yüksek bir yenileme hızı sunması bekleniyor. 15839 milimetre karelik devasa bir ısı yayma alanıyla donatılan cihazın ağır oyunların üstesinden gelmesi bekleniyor.
14 Ağustos'ta piyasaya sürülecek cihaz, bünyesinde sekiz hoparlörlü bir ses sistemi bulundurmakta. Ayrıca PC düzeyinde bir deneyim sunmak için WPS Office PC ve yerel dört pencereli bölünmüş ekran özelliği gibi özellikler de kullanıma sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: