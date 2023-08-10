Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz Nisan ayında yeni tabletleri Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro'yu duyurdu. Bunun ardından yeni bir amiral gemisine işaret eden söylentiler duymaya başladık. Bugün ise Çinli dev, Xiaomi Pad 6 Max modelini resmen doğruladı. İşte Xiaomi Pad 6 Max'in çıkış tarihi ve beklenen özellikler.

Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı

Bugün Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden Xiaomi Pad 6 Max modelinin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya eşlik eden teaser görüntüleri, cihazın bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre Xiaomi Pad 6 Max, yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'ya benzer şekilde 14.6 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Xiaomi Pad 6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bunun haricinde Xiaomi Pad 6 Max'in, Pad 6 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Ancak yükselen ekran boyutları, daha büyük bir pil kapasitesini beraberinde getirebilir. Ek olarak amiral gemisi tabletin harici klavye desteğine sahip olacağı da doğrulanmış durumda. Böylelikle bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek. Cihazın diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.

Xiaomi Pad 6 Max beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Xiaomi Pad 6 Max, ön yüzünde 2.8K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 14,6 inç IPS ekrana sahip olacak. Sertifika raporları ise, kutusundan 67W hızlı şarj desteği ile çıkacağını gösteriyor. Buna ek olarak Pad 6 Max, 12 GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.

Kamera yeteneklerine gelirsek, ön bölümde görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 20MP, arka bölümde ikili bir sensör kurulumu bekleniyor. Bunlar 2MP makro ve 50MP birincil kamera olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı: İşte özellikleri