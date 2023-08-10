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    Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı: İşte özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Pad 6 Max için tarih verildi. Bugün Xiaomi, amiral gemisi tabletin bazı özelliklerine ve lansman tarihine açıklık getirdi. İşte detaylar...
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    Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz Nisan ayında yeni tabletleri Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro'yu duyurdu. Bunun ardından yeni bir amiral gemisine işaret eden söylentiler duymaya başladık. Bugün ise Çinli dev, Xiaomi Pad 6 Max modelini resmen doğruladı. İşte Xiaomi Pad 6 Max'in çıkış tarihi ve beklenen özellikler.

    Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı

    Bugün Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden Xiaomi Pad 6 Max modelinin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya eşlik eden teaser görüntüleri, cihazın bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre Xiaomi Pad 6 Max, yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'ya benzer şekilde 14.6 inçlik bir ekrana sahip olacak. 

    Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bunun haricinde Xiaomi Pad 6 Max'in, Pad 6 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Ancak yükselen ekran boyutları, daha büyük bir pil kapasitesini beraberinde getirebilir. Ek olarak amiral gemisi tabletin harici klavye desteğine sahip olacağı da doğrulanmış durumda. Böylelikle bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek. Cihazın diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.

    Xiaomi Pad 6 Max beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Xiaomi Pad 6 Max, ön yüzünde 2.8K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 14,6 inç IPS ekrana sahip olacak. Sertifika raporları ise, kutusundan 67W hızlı şarj desteği ile çıkacağını gösteriyor. Buna ek olarak Pad 6 Max, 12 GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak. 

    Kamera yeteneklerine gelirsek, ön bölümde görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 20MP, arka bölümde ikili bir sensör kurulumu bekleniyor. Bunlar 2MP makro ve 50MP birincil kamera olacak.

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