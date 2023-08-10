Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı: İşte özellikleri

Xiaomi Pad 6 Max resmen doğrulandı
Bugün Xiaomi, resmi Weibo hesabı üzerinden Xiaomi Pad 6 Max modelinin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu duyuruya eşlik eden teaser görüntüleri, cihazın bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre Xiaomi Pad 6 Max, yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'ya benzer şekilde 14.6 inçlik bir ekrana sahip olacak.
Xiaomi Pad 6 Max beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Xiaomi Pad 6 Max, ön yüzünde 2.8K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 14,6 inç IPS ekrana sahip olacak. Sertifika raporları ise, kutusundan 67W hızlı şarj desteği ile çıkacağını gösteriyor. Buna ek olarak Pad 6 Max, 12 GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.
Kamera yeteneklerine gelirsek, ön bölümde görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 20MP, arka bölümde ikili bir sensör kurulumu bekleniyor. Bunlar 2MP makro ve 50MP birincil kamera olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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