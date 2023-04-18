Xiaomi Pad 6 serisi tabletler tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün düzenlediği geniş çaplı etkinlikte sadece amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra ve Mi Band 8 akıllı bilekliğini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda merakla beklenen Xiaomi Pad 6 serisi tabletlerini de duyurdu.

Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 sa. önce eklendi

Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro işlemci, kamera, pil kapasitesi ve şarj gücü açısından birbirinden ayrılıyor. Dış görünümleri aynı. Metal gövde ve Xiaomi 13 tarzı kamera üniteleri var. Teknik özelliklerini aşağıdaki tablo aracılığı ile karşılaştırabilirsiniz.

Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro Özellikleri

Özellikler Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6 Pro Ekran 11 inç, LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 144 Hz, 16:10, HDR10, Dolby Vision 11 inç, LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 144 Hz, 16:10, HDR10, Dolby Vision İşlemci Snapdragon 870 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 6/8 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 Depolama 128/256 GB UFS 3.1 128/256/512 GB UFS 3.1 Arka Kamera 13 MP ana kamera 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera 8 MP 20 MP Pil 8.840 mAh, 33W hızlı şarj 8.600 mAh, 67W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 13, MIUI Pad 14 Android 13, MIUI Pad 14

Yeni serinin diğer özelliklerini Dolby Atmos destekli dört hoparlör, Wi-Fi 6E, NFC ve güç düğmesine gömülü parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Her iki model de ikinci nesil ekran kalemi ve klavye aksesuarını destekliyor. Ancak bunlar kutuya dahil değil.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 6 serisi ilerleyen günlerde satışa çıkacak. Tabletlerin Çin dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

Xiaomi Pad 6 Fiyatları

6 + 128 GB - 290 dolar

8 + 128 GB - 305 dolar

8 + 256 GB - 350 dolar

Xiaomi Pad 6 Pro Fiyatları

8 + 128 GB - 365 dolar

8 + 256 GB - 405 dolar

12 + 256 GB - 450 dolar

12 + 512 GB - 495 dolar

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Xiaomi Pad 6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı