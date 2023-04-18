Xiaomi Pad 6 serisi tabletler tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro işlemci, kamera, pil kapasitesi ve şarj gücü açısından birbirinden ayrılıyor. Dış görünümleri aynı. Metal gövde ve Xiaomi 13 tarzı kamera üniteleri var. Teknik özelliklerini aşağıdaki tablo aracılığı ile karşılaştırabilirsiniz.
Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro Özellikleri
|Özellikler
|Xiaomi Pad 6
|Xiaomi Pad 6 Pro
|Ekran
|11 inç, LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 144 Hz, 16:10, HDR10, Dolby Vision
|11 inç, LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 144 Hz, 16:10, HDR10, Dolby Vision
|İşlemci
|Snapdragon 870
|Snapdragon 8+ Gen 1
|RAM
|6/8 GB LPDDR5
|8/12 GB LPDDR5
|Depolama
|128/256 GB UFS 3.1
|128/256/512 GB UFS 3.1
|Arka Kamera
|13 MP ana kamera
|50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
|Ön Kamera
|8 MP
|20 MP
|Pil
|8.840 mAh, 33W hızlı şarj
|8.600 mAh, 67W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 13, MIUI Pad 14
|Android 13, MIUI Pad 14
Yeni serinin diğer özelliklerini Dolby Atmos destekli dört hoparlör, Wi-Fi 6E, NFC ve güç düğmesine gömülü parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Her iki model de ikinci nesil ekran kalemi ve klavye aksesuarını destekliyor. Ancak bunlar kutuya dahil değil.
Xiaomi Pad 6 Fiyatları
- 6 + 128 GB - 290 dolar
- 8 + 128 GB - 305 dolar
- 8 + 256 GB - 350 dolar
Xiaomi Pad 6 Pro Fiyatları
- 8 + 128 GB - 365 dolar
- 8 + 256 GB - 405 dolar
- 12 + 256 GB - 450 dolar
- 12 + 512 GB - 495 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: