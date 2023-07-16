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    Xiaomi Pad 6 Max doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 6 Max, 3C sertifikasyon sitesinde görüldü. Peki Xiaomi Pad 6 serisinin yeni üyesi neler sunacak? İşte detaylar

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    Xiaomi Pad 6 Max doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, metal gövde ve Xiaomi 13 tarzı kamera üniteleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Bu doğrultuda Xiaomi'nin ''Pad 6 Max'' olarak lanse edilen yeni bir model üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Hatta bu modelin 14 inç ekrana sahip olacağı iddia edildi. Son olarak Xiaomi Pad 6 Max, 3C sertifikasyon sitesinde listelendi.

    Xiaomi Pad 6 Max doğrulandı

    Xiaomi Pad 6 Max'in lansman veya çıkış tarihi henüz net değil. Ancak bugünki 3C sertifikasyon belgeleri, cihazın 67W hızlı şarjı destekleyeceğini doğruladı. Listede başka bir detay verilmese de tabletin ''Max'' ismi, Xiaomi Pad 6 serisindeki diğer modellere kıyasla muhtemelen daha üstün özellikler sunacağını gösteriyor. Dolayısıyla Xiaomi Pad 6 Max'in özellikleri hakkında fikir edinmek için Xiaomi Pad 6 Pro'ya hızlıca göz atabiliriz.

    Xiaomi Pad 6 Pro özellikleri

    Xiaomi Pad 6 Pro, ön yüzünde 2880x1800 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekranla vitrine çıktı. Ayrıca bu ekrana HDR10 ve Dolby Vision desteğine ek olarak ortama bağlı olarak renk sıcaklığı ve parlaklık sensörleri eşlik ediyor.

    Xiaomi Pad 6 Pro, gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alıyor. Kamera bölümünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 20MP ön kamera, 50MP birincil ve 2MP derinlik sensörlerine yer verilmiş durumda. Cihazın diğer özellikleri arasında, 67W hızlı şarj sunan 8600mAh pil paketi, Wi-Fi 6, Android 13 tabanlı MIUI Pad 14, 47,9 güne kadar uyku modu ve parmak izi ve yüz tanıma kilidi bulunuyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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