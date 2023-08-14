Xiaomi Pad 6 Max, akıllı gizlilik özellikleriyle geliyor

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Xiaomi Pad 6 Max’in en önemli özelliklerinden birisi; ön kameradaki akıllı gizlilik koruması. Tablet, gizliliği artıran iki yeni donanımsal özellik içeriyor; ToF sensörü ve izin gösterge ışığı.

ToF sensörü sayesinde, tablet, ekrana baktığınızda otomatik olarak açılıyor, uzaklaştığınızda kapanıyor. Ayrıca bir uygulama (kamera gibi) hassas izinlere erişmeye çalıştığında tabletin üst kısmında kırmızı bir ışık görüyorsunuz. Bu, bir uygulamanın özel verilere erişmeye çalıştığını gösteriyor ve işlem için kullanıcı onayı gerektiriyor.

Xiaomi Pad 6 Max, 14 inç, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip. Dolby Atmos destekli sekiz adet hoparlör ile donatılan tablet, 50MP birincil, 2MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Önde 3D ToF sensörü taşıyan 30MP kamera mevcut. Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan tabletin en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama sunuyor. Tablet, gücünü 67w hızlı şarj, 33w ters şarj destekleyen 10.000 mAh bataryaya sahip. Pil ömrünü iyileştiren, dayanıklılık ve güvenliği artıran Surge G1 koruma çipine sahip.

Xiaomi’nin yeni tableti, aynı anda dört uygulamayı kullanmanıza izin veren bölünmüş ekran modu özelliğiyle geliyor. Tablet, trackpad barındıran ayrılabilir klavye ve odak düğmesi özelliğine sahip kalem (stylus) ile geliyor. Tablet, kutusundan Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor.

Xiaomi Pad 6 Max fiyatı

Xiaomi Pad 6 Max fiyatı; 523 dolardan başlıyor. Depolama kapasitesine göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB + 256GB : 523 dolar

: 523 dolar 12GB + 256GB : 550 dolar

: 550 dolar 12GB + 512GB : 605 dolar

: 605 dolar 16GB + 1TB: 660 dolar

Xiaomi Pad 6 Max özellikleri

Ekran : 14 inç, 2K, 144Hz, IPS LCD

: 14 inç, 2K, 144Hz, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek : 8GB, 12GB, 16GB

: 8GB, 12GB, 16GB Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP + 2MP

: 50MP + 2MP Ön kamera : 30MP

: 30MP Batarya : 10.000 mAh, 67W hızlı şarj

: 10.000 mAh, 67W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 13

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Xiaomi Pad 6 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı