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    Xiaomi Pad 6 Max, akıllı gizlilik özellikleriyle geliyor

    Xiaomi, Çin'de düzenlediği dev etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Samsung'un üst seviye tableti Galaxy Tab S9 Ultra'nın bir rakibi daha var: Xiaomi Pad 6 Max. 
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    Xiaomi Pad 6 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 14 Ağustos etkinliğinde bir dizi yeni cihazını tanıttı. Katlanabilir telefon Xiaomi Mix Fold 3, akıllı bileklik Xiaomi Smart Band 8 Pro ve üst seviye tablet modeli Xiaomi Pad 6 Max. Metal yekpare gövdesi ve kare kamera modülüyle şık bir görünüm çizen Xiaomi Pad 6 Max, özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Xiaomi Pad 6 Max’in en önemli özelliklerinden birisi; ön kameradaki akıllı gizlilik koruması. Tablet, gizliliği artıran iki yeni donanımsal özellik içeriyor; ToF sensörü ve izin gösterge ışığı.

    ToF sensörü sayesinde, tablet, ekrana baktığınızda otomatik olarak açılıyor, uzaklaştığınızda kapanıyor. Ayrıca bir uygulama (kamera gibi) hassas izinlere erişmeye çalıştığında tabletin üst kısmında kırmızı bir ışık görüyorsunuz. Bu, bir uygulamanın özel verilere erişmeye çalıştığını gösteriyor ve işlem için kullanıcı onayı gerektiriyor.

    Xiaomi Pad 6 Max, 14 inç, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen IPS LCD ekrana sahip. Dolby Atmos destekli sekiz adet hoparlör ile donatılan tablet, 50MP birincil, 2MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Önde 3D ToF sensörü taşıyan 30MP kamera mevcut. Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan tabletin en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama sunuyor. Tablet, gücünü 67w hızlı şarj, 33w ters şarj destekleyen 10.000 mAh bataryaya sahip. Pil ömrünü iyileştiren, dayanıklılık ve güvenliği artıran Surge G1 koruma çipine sahip.

    Xiaomi’nin yeni tableti, aynı anda dört uygulamayı kullanmanıza izin veren bölünmüş ekran modu özelliğiyle geliyor. Tablet, trackpad barındıran ayrılabilir klavye ve odak düğmesi özelliğine sahip kalem (stylus) ile geliyor. Tablet, kutusundan Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Xiaomi Pad 6 Max fiyatı

    Xiaomi Pad 6 Max fiyatı; 523 dolardan başlıyor. Depolama kapasitesine göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8GB + 256GB: 523 dolar
    • 12GB + 256GB: 550 dolar
    • 12GB + 512GB: 605 dolar
    • 16GB + 1TB: 660 dolar

    Xiaomi Pad 6 Max özellikleri

    • Ekran: 14 inç, 2K, 144Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP + 2MP
    • Ön kamera: 30MP
    • Batarya: 10.000 mAh, 67W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 13
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