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    Xiaomi Pad 7 Pro yakında geliyor: Bir özelliği daha netleşti

    Xiaomi Pad 7, 7 Pro ve Pad 7 Max modellerinden oluşacak Xiaomi Pad 7 ailesi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Xiaomi Pad 7 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu.  
    Xiaomi Pad 7 Pro yakında geliyor! Bir özelliği daha netleşti Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi Pad 6 serisini duyurmuş ve olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise serinin halefi olacak Xiaomi Pad 7 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi Pad 7 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu. İşte beklenen özellikler...

    Pad 7 Pro, 12,45 inç LCD ekranla geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Pad 7 Pro, ön yüzünde 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. En büyük yükseltme ise, ekran boyutlarında diyebiliriz. Öyle ki 12,45 inç ve 16:10 en boy oranına işaret ediliyor. Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 10.000mAh pil ve 120W şarj desteği bulunacak.

    Ayrıca Xiaomi Pad 7 Pro, ''24018RPACG'' model numarası ile Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda da görüntülendi. Bu sızıntı, çok yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor. Niketim mevcut bilgiler de Şubat ayında Çin pazarına sunulacağı yönünde. Ancak detaylı teknik özellikler veya fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

    Daha önceki sızıntılara göre yeni tablet, kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı tabanlı HyperOS ile desteklenecek. Buna ise Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör ve çift 50MP kamera kurulumu eşlik edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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