Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi Pad 6 serisini duyurmuş ve olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise serinin halefi olacak Xiaomi Pad 7 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi Pad 7 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu. İşte beklenen özellikler...

Pad 7 Pro, 12,45 inç LCD ekranla geliyor

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Pad 7 Pro, ön yüzünde 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. En büyük yükseltme ise, ekran boyutlarında diyebiliriz. Öyle ki 12,45 inç ve 16:10 en boy oranına işaret ediliyor. Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 10.000mAh pil ve 120W şarj desteği bulunacak.

Ayrıca Xiaomi Pad 7 Pro, ''24018RPACG'' model numarası ile Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda da görüntülendi. Bu sızıntı, çok yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor. Niketim mevcut bilgiler de Şubat ayında Çin pazarına sunulacağı yönünde. Ancak detaylı teknik özellikler veya fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

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Daha önceki sızıntılara göre yeni tablet, kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı tabanlı HyperOS ile desteklenecek. Buna ise Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör ve çift 50MP kamera kurulumu eşlik edecek.

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Xiaomi Pad 7 Pro yakında geliyor! Bir özelliği daha netleşti