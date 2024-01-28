Xiaomi Pad 7 Pro yakında geliyor: Bir özelliği daha netleşti

Pad 7 Pro, 12,45 inç LCD ekranla geliyor
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Pad 7 Pro, ön yüzünde 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. En büyük yükseltme ise, ekran boyutlarında diyebiliriz. Öyle ki 12,45 inç ve 16:10 en boy oranına işaret ediliyor. Tabletin kalbinde ise, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 10.000mAh pil ve 120W şarj desteği bulunacak.
Ayrıca Xiaomi Pad 7 Pro, ''24018RPACG'' model numarası ile Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda da görüntülendi. Bu sızıntı, çok yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor. Niketim mevcut bilgiler de Şubat ayında Çin pazarına sunulacağı yönünde. Ancak detaylı teknik özellikler veya fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.
Daha önceki sızıntılara göre yeni tablet, kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı tabanlı HyperOS ile desteklenecek. Buna ise Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör ve çift 50MP kamera kurulumu eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.