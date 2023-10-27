Xiaomi çocuklar için akıllı saat geliştirdi

Xiaomi Phone Watch U1 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Phone Watch U1 Pro modeli oldukça gelişmiş bir akıllı saat. 4G bağlantısı olan akıllı saat 4GB hafızaya ve 2MP ön kameraya sahip. Görüntülü görüşme yapabilen saat XiaoAI asistanı ile ansiklopedilerde araştırma yapabiliyor, sözlük bakabiliyor. İngilizce-Çince sesli çeviri de mevcut.
Çocuklara adeta sanal bir asistan haline gelen Xiaomi Phone Watch U1 Pro modeli 950mAh batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor. WeChat, QQ, AliPay gibi uygulamaları da barındıran akıllı saat 137$ gibi bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.