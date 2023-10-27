Xiaomi çocuklar için akıllı saat geliştirdi

Tam Boyutta Gör Bugün çocuklara yönelik akıllı saat ürünleri artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Akıllı saat üreticileri portföylerinde mutlaka çocuklar için de modellere yer veriyor. Xiaomi de bu üreticiler arasında.

Xiaomi Phone Watch U1 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Phone Watch U1 Pro modeli oldukça gelişmiş bir akıllı saat. 4G bağlantısı olan akıllı saat 4GB hafızaya ve 2MP ön kameraya sahip. Görüntülü görüşme yapabilen saat XiaoAI asistanı ile ansiklopedilerde araştırma yapabiliyor, sözlük bakabiliyor. İngilizce-Çince sesli çeviri de mevcut.

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Çocuklara adeta sanal bir asistan haline gelen Xiaomi Phone Watch U1 Pro modeli 950mAh batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor. WeChat, QQ, AliPay gibi uygulamaları da barındıran akıllı saat 137$ gibi bir fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi Phone Watch U1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı