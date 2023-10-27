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    Anlık Bildirim

    Xiaomi çocuklar için akıllı saat geliştirdi

    Xiaomi Phone Watch U1 Pro akıllı saat çocukların okul yardımcısı olabilecek kapasitede geliştirilmiş. Uygulama desteği, anlık çeviri, ansiklopedi gibi özellikler mevcut. 
    Xiaomi Phone Watch U1 Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bugün çocuklara yönelik akıllı saat ürünleri artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Akıllı saat üreticileri portföylerinde mutlaka çocuklar için de modellere yer veriyor. Xiaomi de bu üreticiler arasında.

    Xiaomi Phone Watch U1 Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Phone Watch U1 Pro modeli oldukça gelişmiş bir akıllı saat. 4G bağlantısı olan akıllı saat 4GB hafızaya ve 2MP ön kameraya sahip. Görüntülü görüşme yapabilen saat XiaoAI asistanı ile ansiklopedilerde araştırma yapabiliyor, sözlük bakabiliyor. İngilizce-Çince sesli çeviri de mevcut.

    Çocuklara adeta sanal bir asistan haline gelen Xiaomi Phone Watch U1 Pro modeli 950mAh batarya ile uzun kullanım süreleri sunuyor. WeChat, QQ, AliPay gibi uygulamaları da barındıran akıllı saat 137$ gibi bir fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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