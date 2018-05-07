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Xiaomi Redmi 5 Plus uygun fiyatıyla BİM’e geliyor

Fiyat/performans odaklı Xiaomi'nin 18:9 en boy oranına sahip ekranlı Redmi 5 Plus modeli BİM'e geliyor. 11 Mayıs'tan itibaren Redmi 5 Plus'ı Türkiye genelindeki BİM'lerden satın alabilrisiniz. Fiyatı:
1 yıl
21,7b
1
190
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi’nin orta segmente yönelik akıllı telefonu Xiaomi Redmi 5 Plus, uygun fiyatı ile BİM’de satışa sunulacak. 18:9 ekran oranı ile dikkat çeken Redmi 5 Plus, 11 Mayıs’ta 999 TL’ye satışa sunulacak.

Kampanya belirli bölgelere özel değil Türkiye genelinde geçerli olacak. Xiaomi Redmi 5 Plus’ın iki farklı versiyonu bulunuyor. BİM’de 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip model satılacak.


Xiaomi Redmi 5 Plus, 5.99 inç boyutunda 18:9 en boy oranlı bir ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 625’den alan cihazda 12 MP çözünürlüğünde arka, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 4000 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü vadeden telefon hakkında kullanıcı yorumları oldukça olumlu. Xiaomi Redmi 5 Plus, 1000 TL civarında telefon arayanların ilgisini çekecek ve sahibini tatmin edecektir.



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baba1993 1 yıl en beğenilen r__kara
bir dhlinin teknosa çalışanın sözüne inanması beni şaşırttı
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Whippoorwill 1 yıl
Cihaz F/P zaten. Olay BİM'de değil.
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yedikeresekiz 1 yıl
64 4 olsa neyse de bu fiyat zaten her yerde
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a_them 11 ay
BIM'de satılan versiyonlarda kutu üzerinde global versiyon yazıyor ve şarj cihazları Avrupa tipi dönüştürücü gerektirmiyor.
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mickey444 1 yıl
Arkadaşlar bimdeki lerin hepsi siyah renk mi, telefonla arayıp birkaç şubede hala stokta olduğunu öğrendim,ona göre almayı düşünüyorum galiba
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frux 1 yıl mickey444
Bim'de satılanlar turuncu kutulu, global mi oluyor?
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Lene 1 yıl
Cat 4 varmış
Başka modellere bakacağız artık.
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zercx 1 yıl
urun.gittigidiyor.com/...
garantipay ve %4 günlük indirimle 1000tl 1109-45-75=989tl
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elitemre 1 yıl zercx
Band 20 yok bu cihazda, global version degil
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Curb 1 yıl
Gittigidiyor'dan siyah renk 4/64 modelini 1064 liraya aldım az önce.
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asosyal genç 1 yıl Curb
Global değil, dönüştürücü ile geliyormuş. Bende alacaktım yoksa, global olması önemli değil de dönüştürücü olayı sinirimi bozuyor. Sırf o yüzden almıyorum.
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mehmetyilmaz77 1 yıl
Vodafone bu aralar düzgün bir kampanya yaptı mı bu kadar kafaya takıyorsunuz. Tcell bile daha iyi kampanya yapıyor. Vodafone ilk geldiğinde iyiydi 3-5 yıldır hiç bişey görmüyoruz.
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Laguz 1 yıl
cepporttan aldığım 3 gb ram siyah model global versiyon olarak gelmedi bilginize.
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asosyal genç 1 yıl Laguz
Bugün aradım aynı cihaz aynı siyah renk için ve global olmadığını söylediler. Global rom olarak geldiğini, çekim problemi olmadığını ve şarj aletini dönüştürücü ile yolladıklarını söylediler.
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Curb 1 yıl
Tavsiye eder misiniz arkadaşlar? Bir de hangi rengi güzel bu meredin, telefonda hep siyah kullanırım fakat mavisi de ateş ediyor fotoğraflarda.
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Ağla Sevgili Yurdum Ağla 1 yıl
konuda fırsat yok 10 sayfa olmuş.bim fanlığımı başlıyor pahalı satınca tutuluyor galiba
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xxxcem 1 yıl
4/64 siyah yurtdisi getirenler 950ye veriyor.
global cihaz ve global rom u karistiranlar olmus.
global cihaz band 20 var vodafone sikintili mesela 4g bandi var.demek
global rom o cihaza ait her cihaza kurulabilen rom demek
global cihaz bulursaniz elbette daha iyi ama cok sorun edilecek bisey.degil yani merkez disinda 4g cekmez 3g olur.
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