Xiaomi Redmi 5 Plus uygun fiyatıyla BİM’e geliyor

Xiaomi’nin orta segmente yönelik akıllı telefonu Xiaomi Redmi 5 Plus, uygun fiyatı ile BİM’de satışa sunulacak. 18:9 ekran oranı ile dikkat çeken Redmi 5 Plus, 11 Mayıs’ta 999 TL’ye satışa sunulacak.
Kampanya belirli bölgelere özel değil Türkiye genelinde geçerli olacak. Xiaomi Redmi 5 Plus’ın iki farklı versiyonu bulunuyor. BİM’de 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip model satılacak.
Xiaomi Redmi 5 Plus, 5.99 inç boyutunda 18:9 en boy oranlı bir ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 625’den alan cihazda 12 MP çözünürlüğünde arka, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 4000 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü vadeden telefon hakkında kullanıcı yorumları oldukça olumlu. Xiaomi Redmi 5 Plus, 1000 TL civarında telefon arayanların ilgisini çekecek ve sahibini tatmin edecektir.
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garantipay ve %4 günlük indirimle 1000tl 1109-45-75=989tl
global cihaz ve global rom u karistiranlar olmus.
global cihaz band 20 var vodafone sikintili mesela 4g bandi var.demek
global rom o cihaza ait her cihaza kurulabilen rom demek
global cihaz bulursaniz elbette daha iyi ama cok sorun edilecek bisey.degil yani merkez disinda 4g cekmez 3g olur.
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