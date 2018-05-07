Xiaomi Redmi 5 Plus uygun fiyatıyla BİM’e geliyor

Xiaomi’nin orta segmente yönelik akıllı telefonu Xiaomi Redmi 5 Plus, uygun fiyatı ile BİM’de satışa sunulacak. 18:9 ekran oranı ile dikkat çeken Redmi 5 Plus, 11 Mayıs’ta 999 TL’ye satışa sunulacak.

Kampanya belirli bölgelere özel değil Türkiye genelinde geçerli olacak. Xiaomi Redmi 5 Plus’ın iki farklı versiyonu bulunuyor. BİM’de 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip model satılacak.





Xiaomi Redmi 5 Plus, 5.99 inç boyutunda 18:9 en boy oranlı bir ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 625’den alan cihazda 12 MP çözünürlüğünde arka, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 4000 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü vadeden telefon hakkında kullanıcı yorumları oldukça olumlu. Xiaomi Redmi 5 Plus, 1000 TL civarında telefon arayanların ilgisini çekecek ve sahibini tatmin edecektir.