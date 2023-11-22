Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Redmi K70E'yi tanıtmaya başladı: İşte özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi K70 serisi artık netleşmeye başladı. Bugün seride yer alacak Redmi K70E modelinin bazı kilit özellikleri belli oldu. İşte detaylar...
    Xiaomi, Redmi K70E'yi tanıtmaya başladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bütçe amiral gemisi Redmi K60 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Daha önce seride yer alacak Redmi K70, K70 Pro ve K70E modellerinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak Redmi K70 serisinin üzerindeki perde yavaş yavaş kalkıyor. Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi K70E'nin bazı özelliklerini doğruladı.

    Redmi K70E özellikleri açıklandı

    Kaçıranlar için Xiaomi, RedmiK70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3, K70E'nin ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan teaser görüntüleri ise bunu doğrular nitelikte.

    Xiaomi, Redmi K70E'yi tanıtmaya başladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi K70E'nin Dimensity 8300-Ultra platformundan destek alacağını doğruladı. Ayrıca bu işlemciye istemlere dayalı cümleler ve fotoğraflar oluşturmanıza yardımcı olacak üretken yapay zeka desteği eşlik edecek.Ultra sürümün temel modelden farklı olarak neler sunucağı ise şu an için belirsiz.

    Öte yandan Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy'de olduğu gibi daha yüksek saat hızları ile karşılaşabiliriz. Çinli dev, akıllı telefonun AnTuTu performansına da değindi. Görüntülerde Redmi K70E'nin 1.526.328 puan aldığını görüyoruz.

    Bu skor, bir önceki amiral gemisi Dimensity 9200 ve Snapdragon 8 Gen 2'den bile daha yüksek. Bir diğer teaser görüntüsünde ise Xiaomi, akıllı telefonun yaklaşık bir saatlik oyun deneyiminin ardından 58,86 FPS'i koruduğunu bizlere gösteriyor. Redmi K70, K70 Pro ve K70E modellerinden oluşacak K70 serisinin Kasım ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçuk çıkacağını hissedince ne yapmalı adana"nın en tehlikeli mahallesi h7 ampul en iyisi devlet hastanesi kbb doktoru tavsiye motor yağ yakması tamiri fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız