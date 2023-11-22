Xiaomi, Redmi K70E'yi tanıtmaya başladı: İşte özellikleri

Redmi K70E özellikleri açıklandı
Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3, K70E'nin ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan teaser görüntüleri ise bunu doğrular nitelikte.
Öte yandan Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy'de olduğu gibi daha yüksek saat hızları ile karşılaşabiliriz. Çinli dev, akıllı telefonun AnTuTu performansına da değindi. Görüntülerde Redmi K70E'nin 1.526.328 puan aldığını görüyoruz.
Bu skor, bir önceki amiral gemisi Dimensity 9200 ve Snapdragon 8 Gen 2'den bile daha yüksek. Bir diğer teaser görüntüsünde ise Xiaomi, akıllı telefonun yaklaşık bir saatlik oyun deneyiminin ardından 58,86 FPS'i koruduğunu bizlere gösteriyor. Redmi K70, K70 Pro ve K70E modellerinden oluşacak K70 serisinin Kasım ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.