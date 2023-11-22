Xiaomi, Redmi K70E'yi tanıtmaya başladı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bütçe amiral gemisi Redmi K60 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Daha önce seride yer alacak Redmi K70, K70 Pro ve K70E modellerinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak Redmi K70 serisinin üzerindeki perde yavaş yavaş kalkıyor. Geçtiğimiz saatlerde Xiaomi, Redmi K70E'nin bazı özelliklerini doğruladı.

Redmi K70E özellikleri açıklandı

Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3, K70E'nin ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan teaser görüntüleri ise bunu doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi K70E'nin Dimensity 8300-Ultra platformundan destek alacağını doğruladı. Ayrıca bu işlemciye istemlere dayalı cümleler ve fotoğraflar oluşturmanıza yardımcı olacak üretken yapay zeka desteği eşlik edecek.Ultra sürümün temel modelden farklı olarak neler sunucağı ise şu an için belirsiz.

Öte yandan Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy'de olduğu gibi daha yüksek saat hızları ile karşılaşabiliriz. Çinli dev, akıllı telefonun AnTuTu performansına da değindi. Görüntülerde Redmi K70E'nin 1.526.328 puan aldığını görüyoruz.

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Bu skor, bir önceki amiral gemisi Dimensity 9200 ve Snapdragon 8 Gen 2'den bile daha yüksek. Bir diğer teaser görüntüsünde ise Xiaomi, akıllı telefonun yaklaşık bir saatlik oyun deneyiminin ardından 58,86 FPS'i koruduğunu bizlere gösteriyor. Redmi K70, K70 Pro ve K70E modellerinden oluşacak K70 serisinin Kasım ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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