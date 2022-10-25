Xiaomi Redmi Note 12 serisi nasıl olacak? İşte muhtemel tasarım görselleri

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus için yayımlanan bilgilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Note 12 Pro için paylaşılan görsele baktığımızda düzlüğün göze çarptığını görüyoruz. Zira cihazın kenarları ve arka tarafı böyle bir tasarım eşliğinde çizilmiş.

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Pro etiketli cihazın arkasında 3 adet kamera olacak. Bu kameralardan bir tanesi 50 MP çözünürlüğü eşliğinde kullanıcılara hizmet sağlayacak.

Çin'in en ünlü dijital platformlarından biris olan Weibo'da "FeniBook" isimli bir kullanıcı bu seride yer alacağı duyurulan akıllı telefonların işlenmiş görsellerini (render) paylaştı.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Pro Plus'da Samsung'un 200 MP çözünürlüğe sahip olan HPX kamerası olacak. Daha önceki haberlerde kavisli bir AMOLED ekran söylentisi mevcuttu ancak paylaşılan tasarımlar bu söylentiyi boşa çıkardı.

Sony'nin IMX766 sensörü ile güçlendirilen bu kameraya ek olarak MediaTek'in Dimensity 1080 isimli işlemcisi de Redmi Note 12 ailesine güç verecek. Redmi Note 12 ailesinin üyelerinde 5G bağlantısı mevcut olacak.

Paylaşılan görseller arasında Redmi Note 12 Pro Plus Track Edition (YIBO Racing Edition) isimli bir model de göze çarpıyor. Redmi Note 12 Pro Plus'ın 3.5 mm'lik bir kulaklık girişinin olacağı da öngörülüyor. Stereo hoparlörler de bu cihaza eşlik edecek.

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Tam Boyutta Gör Bu seride yer alan bütün telefonların yan tarafında bir adet parmak izi okuma sensörü bulunacak. Bu tasarımlar resmî değil. Kullanıcıların gözü Xiaomi'nin Redmi Note 12 serisi için yapacağı ilgili lansmanda.

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