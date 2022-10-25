Xiaomi Redmi Note 12 serisi nasıl olacak? İşte muhtemel tasarım görselleri

Xiaomi Redmi Note 12 serisi için geri sayım başladı
Pro etiketli cihazın arkasında 3 adet kamera olacak. Bu kameralardan bir tanesi 50 MP çözünürlüğü eşliğinde kullanıcılara hizmet sağlayacak.
Çin'in en ünlü dijital platformlarından biris olan Weibo'da "FeniBook" isimli bir kullanıcı bu seride yer alacağı duyurulan akıllı telefonların işlenmiş görsellerini (render) paylaştı.
Sony'nin IMX766 sensörü ile güçlendirilen bu kameraya ek olarak MediaTek'in Dimensity 1080 isimli işlemcisi de Redmi Note 12 ailesine güç verecek. Redmi Note 12 ailesinin üyelerinde 5G bağlantısı mevcut olacak.
Paylaşılan görseller arasında Redmi Note 12 Pro Plus Track Edition (YIBO Racing Edition) isimli bir model de göze çarpıyor. Redmi Note 12 Pro Plus'ın 3.5 mm'lik bir kulaklık girişinin olacağı da öngörülüyor. Stereo hoparlörler de bu cihaza eşlik edecek.
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