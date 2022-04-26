Xiaomi, Redmi Note 12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Redmi'nin başkanı Lu Weibing bugün Çin sosyal ağı Weibo'daki resmi sayfasında, yeni Redmi Note modelinin yakında piyasaya sürüleceğini gösteren bir teaser yayınladı. Görsele bakılırsa, yeni akıllı telefonun Redmi Note 12 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz bilinmiyor.

Akıllı telefonu andıran Huawei Band 7'nin görselleri yayınlandı 3 gün önce eklendi

Redmi Note 12 ne zaman çıkacak?

Bu görüntüye eşlik eden metinde Redmi başkanı, şirketin yılda iki nesil Note sürümüne geçişinin bazı kullanıcıları zor durumda bıraktığını söylüyor - mevcut yılın cihazlarından hangisini tercih edeceklerini bilmiyorlar -. Bu bağlamda Redmi, kullanıcıların kafasını karıştırmamak için yeni akıllı telefonlara farklı isimler verebilir. Ancak şu an da bu cihazın Redmi Note 12 olarak piyasaya sürümlesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 12 serisinin 6.6 inç ekrana, 4300 mAh ve 4980 mAh pillere (versiyona bağlı olarak) ve büyük olasılıkla en yeni MediaTek Dimensity 1300 işlemciye sahip olması bekleniyor. Yeni akıllı telefonların lansmanlarının ise bu yıl Mayıs ayında yapılması kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.