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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Redmi Note 12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Redmi başkanı Lu Weibing, yakında yeni Redmi Note'un geleceğini açıkça gösteren bir teaser görüntüsü yayınladı. İşte cihazın beklenen özellikleri.               
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    Xiaomi, Redmi Note 12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Redmi'nin başkanı Lu Weibing bugün Çin sosyal ağı Weibo'daki resmi sayfasında, yeni Redmi Note modelinin yakında piyasaya sürüleceğini gösteren bir teaser yayınladı. Görsele bakılırsa, yeni akıllı telefonun Redmi Note 12 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz bilinmiyor.

    Redmi Note 12 ne zaman çıkacak?

    Bu görüntüye eşlik eden metinde Redmi başkanı, şirketin yılda iki nesil Note sürümüne geçişinin bazı kullanıcıları zor durumda bıraktığını söylüyor - mevcut yılın cihazlarından hangisini tercih edeceklerini bilmiyorlar -. Bu bağlamda Redmi, kullanıcıların kafasını karıştırmamak için yeni akıllı telefonlara farklı isimler verebilir. Ancak şu an da bu cihazın Redmi Note 12 olarak piyasaya sürümlesi bekleniyor.

    Redmi Note 12 serisinin 6.6 inç ekrana,  4300 mAh ve  4980 mAh pillere (versiyona bağlı olarak) ve büyük olasılıkla en yeni MediaTek Dimensity 1300 işlemciye sahip olması bekleniyor. Yeni akıllı telefonların lansmanlarının ise bu yıl Mayıs ayında yapılması kuvvetle muhtemel.

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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