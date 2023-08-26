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    Xiaomi Redmi Note 13 Pro serisinin kilit özellikleri sızdırıldı

    Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus modelleri TENAA sertifika sitesinde görüldü. Yeni Xiaomi Redmi telefonların kilit özellikleri de ortaya çıkmış oldu.       
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro & Note 13 Pro Plus kilit özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi’nin yeni Note 13 serisi telefonları çeşitli sertifika sitelerinde görülmeye başlandı. Xiaomi Redmi Note 13 Pro modellerin kilit özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

    Yeni Redmi telefonlar 23090RA98C ve 2312DRA50C model numaralarıyla Çin’in önde gelen sertifika sitelerinde görüldü. Her iki telefon da 5G bağlantısını destekleyecek ve aynı boyutta olacak. 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekranlara sahip olacak. MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelecekleri söyleniyor. Kamera tarafında, 200MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu göreceğiz.

    Redmi Note 13 Pro’nun temel modeli 6GB RAM ve 128GB depolama ile gelecek. Bellek tarafında 8GB, 12GB, 16GB seçeneği de olacak. Depolama tarafında 256GB, 512GB, 1TB seçeneği de sunulacak. 5020 mAh bataryadan güç alan telefonun ağırlığı 187 gram olacak.

    Redmi Note 13 Pro Plus’ın temel modeli 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak. 12GB, 16GB ve 18GB RAM seçenekleri olacak. Depolama tarafında 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB seçeneği olacak. Bu modelde 4880 mAh batarya kullanıldığı görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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