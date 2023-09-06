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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 13 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yakında piyasaya süreceği Redmi Note 13 serisi ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Son olarak 3C sertifikası alan Pro modelinin şarj hızı belli dolu.
    Redmi Note 13 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. 3C sertifikasyon sitesinde 2312DRA50C model numarasına sahip bir Redmi telefon ortaya çıktı. Söz konusu modelin Redmi Note 13 Pro olduğu belirtiliyor. Zira cihaz TENNA'da da aynı model numarasıyla listelenmişti.

    Sertifika kuruluşunun kayıtlarına göre Redmi Note 13 Pro, MDY-12-EF/MDY-15-EQ şarj cihazıyla birlikte gelecek. Bu güç adaptörünün 67 watt şarj gücünü desteklediği belirtiliyor. Daha önce TENAA veritabanından öğrendiğimiz kadarıyla, akıllı telefon 5.160 mAh bataryaya sahip olacak.

    Redmi Note 13 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 13 Pro hakkında bilinenler

    Redmi Note 13 Pro'nun 1.5K çözünürlük (2712 × 1220 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED panel taşıyacağına yönelik bilgiler var. İşlemci tarafında 2.4GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yonga setinden bahsediliyor. Cihaz kullanıcılara 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile sunulacak.

    Redmi Note 13 Pro'nun arka panelinde 200 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel  ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera görev yapacak. Ön yüzünde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası göreceğiz. Redmi Note 13 serisinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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