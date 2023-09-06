Redmi Note 13 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı

Sertifika kuruluşunun kayıtlarına göre Redmi Note 13 Pro, MDY-12-EF/MDY-15-EQ şarj cihazıyla birlikte gelecek. Bu güç adaptörünün 67 watt şarj gücünü desteklediği belirtiliyor. Daha önce TENAA veritabanından öğrendiğimiz kadarıyla, akıllı telefon 5.160 mAh bataryaya sahip olacak.
Redmi Note 13 Pro hakkında bilinenler
Redmi Note 13 Pro'nun 1.5K çözünürlük (2712 × 1220 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED panel taşıyacağına yönelik bilgiler var. İşlemci tarafında 2.4GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yonga setinden bahsediliyor. Cihaz kullanıcılara 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile sunulacak.
Redmi Note 13 Pro'nun arka panelinde 200 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera görev yapacak. Ön yüzünde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası göreceğiz. Redmi Note 13 serisinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.