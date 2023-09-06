Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. 3C sertifikasyon sitesinde 2312DRA50C model numarasına sahip bir Redmi telefon ortaya çıktı. Söz konusu modelin Redmi Note 13 Pro olduğu belirtiliyor. Zira cihaz TENNA'da da aynı model numarasıyla listelenmişti.

Apple'dan ucuz MacBook geliyor: İşte detaylar 1 gün önce eklendi

Sertifika kuruluşunun kayıtlarına göre Redmi Note 13 Pro, MDY-12-EF/MDY-15-EQ şarj cihazıyla birlikte gelecek. Bu güç adaptörünün 67 watt şarj gücünü desteklediği belirtiliyor. Daha önce TENAA veritabanından öğrendiğimiz kadarıyla, akıllı telefon 5.160 mAh bataryaya sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 13 Pro hakkında bilinenler

Redmi Note 13 Pro'nun 1.5K çözünürlük (2712 × 1220 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED panel taşıyacağına yönelik bilgiler var. İşlemci tarafında 2.4GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir yonga setinden bahsediliyor. Cihaz kullanıcılara 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile sunulacak.

Redmi Note 13 Pro'nun arka panelinde 200 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera görev yapacak. Ön yüzünde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası göreceğiz. Redmi Note 13 serisinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 13 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı