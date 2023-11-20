Xiaomi Redmi Note 13R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi Note 13R Pro neler sunuyor?
Redmi Note 13R Pro'yu, Xiaomi Redmi Note 13 ailesinin bütçe modeli olarak nitelendirebiliriz. Buna göre akıllı telefonun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu panelde, 1.000 nit'e kadar parlaklık, 5.000.000:1 kontrast oranı, 2160 Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 1920 Hz PWM karartmaya yer verilmiş.
161,11 x 74,95 x 7,73 mm ölçülerinde ve 175 gr ağırlığında olan Redmi 13R Pro, gücünü 7nm fabrikasyon sürecini temel alan Dimensity 6080 yonga setinden alıyor. Akıllı telefon, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanıyla geliyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
Redmi Note 13R Pro, kutusundan 33W şarjlı 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yana bakan parmak izi sensörü, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, 5G destekli çift SIM, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.
Redmi Note 13R Pro özellikleri
- Ekran: 6,67 inç OLED, 120Hz 2400 x 1080 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6080
- RAM: 12GB
- Depolama: 256, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 108 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 33W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: 5G çift SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3
- Renk: Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın
Redmi 13C fiyatı:
Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 13R Pro, 280 dolar başlangıç fiyatıyla raflarda yerini alacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netleşmedi. Ancak POCO X6 Neo olarak yeniden markalanabileceğine dair sızıntılar mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.