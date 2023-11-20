Xiaomi Redmi Note 13R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Redmi Note 13 serisi ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonu Redmi Note 13R Pro modelini duyurdu. Peki yeni bütçe telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Redmi Note 13R Pro özellikleri ve fiyatı.

Redmi Note 13R Pro neler sunuyor?

Redmi Note 13R Pro'yu, Xiaomi Redmi Note 13 ailesinin bütçe modeli olarak nitelendirebiliriz. Buna göre akıllı telefonun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç OLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu panelde, 1.000 nit'e kadar parlaklık, 5.000.000:1 kontrast oranı, 2160 Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 1920 Hz PWM karartmaya yer verilmiş.

161,11 x 74,95 x 7,73 mm ölçülerinde ve 175 gr ağırlığında olan Redmi 13R Pro, gücünü 7nm fabrikasyon sürecini temel alan Dimensity 6080 yonga setinden alıyor. Akıllı telefon, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanıyla geliyor. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne geçecek olursak, Redmi Note 13R Pro'nun ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP kameraya yer verilmiş. Arka bölümde ise 3x sensör içi yakınlaştırma ve 2MP derinlik sensörü içeren 108MP çift arka kamera sistemi bulunuyor.

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Redmi Note 13R Pro, kutusundan 33W şarjlı 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yana bakan parmak izi sensörü, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, 5G destekli çift SIM, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Redmi Note 13R Pro özellikleri

Ekran: 6,67 inç OLED, 120Hz 2400 x 1080 piksel

6,67 inç OLED, 120Hz 2400 x 1080 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080 RAM: 12GB

12GB Depolama: 256, microSD kart yuvası

256, microSD kart yuvası Arka Kamera: 108 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4

108 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 33W 5.000 mAh batarya

33W 5.000 mAh batarya Bağlantı: 5G çift SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3

5G çift SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3 Renk: Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın

Redmi 13C fiyatı:

Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Altın renk seçenekleriyle tanıtılan Redmi 13R Pro, 280 dolar başlangıç fiyatıyla raflarda yerini alacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netleşmedi. Ancak POCO X6 Neo olarak yeniden markalanabileceğine dair sızıntılar mevcut.

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Xiaomi Redmi Note 13R Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri