Redmi Watch 5 Lite yakında geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçen ay Redmi Watch 5 Active'i piyasaya sürdükten sonra, şimdi de uygun fiyatlı bir başka modeli olan Redmi Watch 5 Lite'ın 25 Eylül'de Hindistan'da piyasaya süreceğini duyurdu.

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1,96 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip akıllı saat, dahili GPS, 5ATM / 50 metre su geçirmezlik özelliği, Bluetooth arama, Alexa desteği ve tek bir şarjla 18 güne kadar pil ömrü sunacak. Watch 5 Active'e benzer şekilde Hyper OS çalıştıracak olan saatin diğer özellikleri ise şöyle: Tüm gün kalp atış hızı ölçümü, kan oksijen seviyesi ve stres takibi, 150'den fazla spor modu ve 200'den fazla kadran.

Siyah ve Açık Altın renk seçeneklerine sahip olan Redmi Watch 5 Lite'ın 50 dolar fiyattan satışa çıkması bekleniyor.

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