Uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Pad SE tanıtıldı: İşte özellikleri

Qualcomm’un 6nm üretim sürecinden geçen işlemcisi Snapdragon 680 ile güçlendirilen yeni Redmi Pad SE, 8GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar (microSD kartla 1TB’a kadar artırılabilir) ile geliyor.
Tabletin ekranı 11 inç LCD ve 1920x1200 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 1500:1 kontrast oranını destekliyor. Tablet, gerçeğe yakın okuma renk seçenekleri sunan ve optimum okuma konforu sağlayan Reading Mode 3.0 ile geliyor. Ayrıca 0 - 3000Hz aralığında hem görünen hem de görünmeyen titremeyi etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için DC karartmayı kulanan TUV Rheinland Flicker Free standart LCD ekrana sahip. Göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olan düşük mavi ışık standardını da destekliyor.
Redmi Pad serisinin yeni üyesi, önde 5MP kamera, arkada 1080p video kaydına izin veren 8MP kamera bulunduruyor. Tablet, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio destekli dörtlü hoparlöre sahip. Kablolu kulaklıklardan vazgeçemeyenler için 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Tablette 10W şarjı destekleyen 8000 mAh batarya mevcut.
Xiaomi Redmi Pad SE fiyatı
Xiaomi Redmi Pad SE özellikleri
- Ekran:11 inç, 1920x1200 (207ppi), 30Hz - 90Hz, 400 nit, 1500:1, LCD
- İşlemci: Snapdragon 680, 6nm
- Bellek: 4GB / 6GB / 8GB RAM
- Depolama: 128GB (1TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 8MP (f/2.0)
- Ön kamera: 5MP (f/2.2)
- Batarya: 8000 mAh, 10w şarj
- Yazılım: Android 13, MIUI Pad 14
- Boyut ve ağırlık: 255.53mm x 167.08mm x 7.36mm, 478g
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.