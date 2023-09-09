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    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni robot süpürgesini duyurdu

    Xiaomi Robot Vacuum E10C robot süpürge sınıfında daha iyi hale getirilmiş emiş gücü ve paspas fonksiyonu ile rakiplerine göre iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. 
    Xiaomi Robot Vacuum E10C Tam Boyutta Gör
    Gerek kendi markası ile olsun gerekse ekosistem markaları ile olsun robot süpürge pazarında Xiaomi lider haline geldi. Firma biraz daha maliyeti düşünenler için Xiaomi Robot Vacuum E10C modelini duyurdu.

    Xiaomi Robot Vacuum E10C özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Robot Vacuum E10C robot süpürge 3500 Pa emiş gücü ile oldukça etkili temizlik yapabiliyor. 4 farklı emiş gücü seçeneği ile kullanıcı oda durumuna göre robotu daha verimli kullanabiliyor. 2600mAh batarya 110 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor.

    Bu sınıfta alışık olduğumuz üzere sağ kısımda tek fırça ve alt kısımda uzun fırça tasarımı devam ediyor. Toz ve su tankı kolay çıkarmak için tasarlanmış. 8cm yükseklik ile kanepe altlarına rahat bir şekilde girebiliyor. Daha iyileştirilmiş bir haritalama sistemi olan Xiaomi Robot Vacuum E10C modeli 179 Euro seviyesinden satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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