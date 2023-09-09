Xiaomi yeni robot süpürgesini duyurdu

Tam Boyutta Gör Gerek kendi markası ile olsun gerekse ekosistem markaları ile olsun robot süpürge pazarında Xiaomi lider haline geldi. Firma biraz daha maliyeti düşünenler için Xiaomi Robot Vacuum E10C modelini duyurdu.

Xiaomi Robot Vacuum E10C özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Robot Vacuum E10C robot süpürge 3500 Pa emiş gücü ile oldukça etkili temizlik yapabiliyor. 4 farklı emiş gücü seçeneği ile kullanıcı oda durumuna göre robotu daha verimli kullanabiliyor. 2600mAh batarya 110 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor.

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Bu sınıfta alışık olduğumuz üzere sağ kısımda tek fırça ve alt kısımda uzun fırça tasarımı devam ediyor. Toz ve su tankı kolay çıkarmak için tasarlanmış. 8cm yükseklik ile kanepe altlarına rahat bir şekilde girebiliyor. Daha iyileştirilmiş bir haritalama sistemi olan Xiaomi Robot Vacuum E10C modeli 179 Euro seviyesinden satışa sunulacak.

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