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    Anlık Bildirim

    Xiaomi’ye Finlandiya’da şok: Operatörler anlaşmaları feshetti

    Finlandiya’nın 3 büyük operatörü, Ukrayna savaşını desteklemekle suçlanan Xiaomi telefonlarının satışını durdurma veya kısmi olarak model sayısı azaltma kararı aldı. 
    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Ukrayna savaşı sebebiyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok Batılı devlet ambargo uygulamaya başlamıştı. Ne var ki Çin ambargo konusuna pek sıcak bakmıyor ve devletler seviyesinde ilişkileri geliştirmeye çalışıyor.

    Finlandiya’dan Xiaomi’ye şok

    Pek çok teknoloji devi Rusya’daki faaliyetlerini askıya alır veya azaltırken Xiaomi ise aksine ülkedeki pazar payını büyütüyor. Ukrayna tarafından savaşı desteklemekle suçlanan Xiaomi’ye Finlandiya’dan yaptırım geldi.

    Finlandiya’nın 2 büyük operatörü Telia ve DNA, Xiaomi telefonların satışını durdurdu. Sadece stokta kalan telefonların satışı sürecek. Diğer büyük operatör Elisa ise model sayısında azaltmaya gitti. AB genelinde bir yasak olmadığı için Gigantti ve Verkkokauppa perakendecileri ise kısıtlı satışa devam edecek.

    Rusya’ya karşı antipatinin en yüksek olduğu ülkelerden Finlandiya’da savaş başladığından bu yana perakende sektörünün karşı tedbirleri devam ediyor. Pek çok perakendeci satışı durdurdu ya da kısıtlı model satışı yapıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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