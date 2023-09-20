Xiaomi’ye Finlandiya’da şok: Operatörler anlaşmaları feshetti

Finlandiya’dan Xiaomi’ye şok
Pek çok teknoloji devi Rusya’daki faaliyetlerini askıya alır veya azaltırken Xiaomi ise aksine ülkedeki pazar payını büyütüyor. Ukrayna tarafından savaşı desteklemekle suçlanan Xiaomi’ye Finlandiya’dan yaptırım geldi.
Finlandiya’nın 2 büyük operatörü Telia ve DNA, Xiaomi telefonların satışını durdurdu. Sadece stokta kalan telefonların satışı sürecek. Diğer büyük operatör Elisa ise model sayısında azaltmaya gitti. AB genelinde bir yasak olmadığı için Gigantti ve Verkkokauppa perakendecileri ise kısıtlı satışa devam edecek.
Rusya’ya karşı antipatinin en yüksek olduğu ülkelerden Finlandiya’da savaş başladığından bu yana perakende sektörünün karşı tedbirleri devam ediyor. Pek çok perakendeci satışı durdurdu ya da kısıtlı model satışı yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.