Xiaomi’ye Finlandiya’da şok: Operatörler anlaşmaları feshetti

Tam Boyutta Gör Ukrayna savaşı sebebiyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok Batılı devlet ambargo uygulamaya başlamıştı. Ne var ki Çin ambargo konusuna pek sıcak bakmıyor ve devletler seviyesinde ilişkileri geliştirmeye çalışıyor.

Finlandiya’dan Xiaomi’ye şok

Pek çok teknoloji devi Rusya’daki faaliyetlerini askıya alır veya azaltırken Xiaomi ise aksine ülkedeki pazar payını büyütüyor. Ukrayna tarafından savaşı desteklemekle suçlanan Xiaomi’ye Finlandiya’dan yaptırım geldi.

Numara taşıma nasıl yapılır? Hat taşıma kampanyaları 1 ay önce eklendi

Finlandiya’nın 2 büyük operatörü Telia ve DNA, Xiaomi telefonların satışını durdurdu. Sadece stokta kalan telefonların satışı sürecek. Diğer büyük operatör Elisa ise model sayısında azaltmaya gitti. AB genelinde bir yasak olmadığı için Gigantti ve Verkkokauppa perakendecileri ise kısıtlı satışa devam edecek.

Rusya’ya karşı antipatinin en yüksek olduğu ülkelerden Finlandiya’da savaş başladığından bu yana perakende sektörünün karşı tedbirleri devam ediyor. Pek çok perakendeci satışı durdurdu ya da kısıtlı model satışı yapıyor.

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