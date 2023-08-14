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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi merakla beklenen yeni akıllı bilekliğini sonunda tanıttı. Smart Band 8 Pro önceki nesilden daha büyük ekran ve güncellenmiş sağlık izleme sensörü ile geliyor.
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    Xiaomi Smart Band 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Smart Band 8 Pro adı altında piyasaya sürülen model bir önceki versiyonun tasarımını miras alıyor. Ancak birkaç önemli iyileştirmeyi de beraberinde getirdiğini belirtelim.

    Akıllı bileklikte ilk dikkat çeken detay AMOLED ekranın 1.64 inçten 1.74 inçe yükseltimesi. Panel 336 ppi piksel yoğunluğuna, 60 Hz yenileme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Çerçeveleri biraz daha ince hale getirilen ekran Daima Açık Ekran (AOD) desteği de sunuyor.

    Xiaomi Smart Band 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Smart Band 8 Pro'da pil ömrü 14 güne çıkarıldı. Önceki modelde bu süre 12 gün civarındaydı. Akıllı bileklik Daima Açık Ekran modu aktif durumdayken 6 gün dayanıyor. Çinli şirket cihazda fiziksel performansı izlemek için güncellenmiş bir sensöre yer vermiş.

    Xiaomi Smart Band 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Dahili GPS ve SpO2 ölçümü

    Akıllı bileklikte dahili GPS ve NFC modülleri mevcut. Ayrıca kalp atış hızını, stres seviyesini, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ve uyku kalitesini ölçebiliyor. Tüm bunların yanı sıra 150'den fazla spor modu ve 5 ATM suya dayanıklılık gibi özellikleri var. Yeni model 22.5 gram ağırlığında, kalınlığı ise 9.99 mm.

    Xiaomi Smart Band 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi akıllı bileklik için ayrıca renkli silikon, deri, metal ve kumaş modeller de dahil olmak üzere çeşitli kayışlar da piyasaya sürecek. Xiaomi Smart Band 8 Pro için belirlenen fiyat etiketi 399 yuan yani 55 dolar. Çin dışına ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. 

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