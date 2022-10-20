Sıcak ve soğuk modlu Xiaomi Smart Blender, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

Xiaomi Smart Blender Türkiye fiyatı 3000 TL
Xiaomi Akıllı Blender, hız ayarını (9 kademeli) kolayca yapabilmeniz için OLED ekrana sahip. Manuel mod ile istediğiniz hızda kullanabiliyorsunuz. Blender’ın en güzel yanı, sıcak ve soğuk mod seçimini kullanıcıya bırakması. Sürahisi 1.2 litreye kadar sıcak içecekler, 1.6 litreye kadar soğuk içecekler hazırlamanıza izin veriyor. Sıcak içecekler için maksimum 950w gücüne sahip dahili plakayı kullanıyor ve yiyecekler 4 saate kadar sıcak kalıyor. Kendi kendini temizleme modu da mevcut.
Xiaomi Smart Blender, Xiaomi Home/Mi Home uygulaması ile telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Karıştırma başlatma ve programlamanın yanı sıra tarifler alabiliyorsunuz.
Xiaomi Smart Blender özellikleri
- Model: MPBJ001ACM-1A
- Nominal gerilim: 220-240V~
- Nominal frekans: 50/60 Hz
- Karıştırma gücü: 1000W
- Isıtma gücü: 800-950W
- Soğuk içecek maks. kapasite: 1600mL
- Sıcak içecek maks. kapasite: 1200mL
- Boyut: 188 x 222 x 436 mm
- Kablosuz bağlantı: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.