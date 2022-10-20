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    Sıcak ve soğuk modlu Xiaomi Smart Blender, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Xiaomi, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Akıllı blender arayanlar için alternatiflerden biri olacak Xiaomi Smart Blender, Türkiye’de satışa sunuldu. İşte fiyatı:
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    Xiaomi Smart Blender Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, akıllı mutfak aletleri sınıfına yeni bir ürünü dahil etti: Xiaomi Smart Blender. Sıcağa ve soğuğa dayanıklı borosilikat cam kavanozun yanı sıra farklı hızlarda dönen 8 adet paslanmak çelik bıçağıyla stilize edilmiş tasarımı dikkat çekiyor. Smoothie’nin ötesinde her türlü tarifi uygulayabileceğiniz eksiksiz bir blender. Milkshake, meyve suları ve fazlasını hazırlamak için kullanabileceğiniz buz kırma fonksiyonu da var.

    Xiaomi Smart Blender Türkiye fiyatı 3000 TL

    Xiaomi Akıllı Blender, hız ayarını (9 kademeli) kolayca yapabilmeniz için OLED ekrana sahip. Manuel mod ile istediğiniz hızda kullanabiliyorsunuz. Blender’ın en güzel yanı, sıcak ve soğuk mod seçimini kullanıcıya bırakması. Sürahisi 1.2 litreye kadar sıcak içecekler, 1.6 litreye kadar soğuk içecekler hazırlamanıza izin veriyor. Sıcak içecekler için maksimum 950w gücüne sahip dahili plakayı kullanıyor ve yiyecekler 4 saate kadar sıcak kalıyor. Kendi kendini temizleme modu da mevcut.

    Xiaomi Smart Blender, Xiaomi Home/Mi Home uygulaması ile telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Karıştırma başlatma ve programlamanın yanı sıra tarifler alabiliyorsunuz.

    Xiaomi Smart Blender özellikleri

    Xiaomi Smart Blender özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Model: MPBJ001ACM-1A
    • Nominal gerilim: 220-240V~
    • Nominal frekans: 50/60 Hz
    • Karıştırma gücü: 1000W
    • Isıtma gücü: 800-950W
    • Soğuk içecek maks. kapasite: 1600mL
    • Sıcak içecek maks. kapasite: 1200mL
    • Boyut: 188 x 222 x 436 mm
    • Kablosuz bağlantı: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

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    necoinside 1 gün önce

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