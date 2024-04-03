Xiaomi SU7 sonrası uygun fiyatlı Redmi markalı araç için "şimdilik" plan yok

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geniş ürün yelpazesini daha da genişletmeye devam ediyor. Firma, akıllı telefon modellerinden tutun da türlü türlü akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet veriyor. Bu ürün yelpazesine son zamanda elektrikli otomobil Xiaomi SU7 katılmış olsa da genişleme planları devam ediyor. Öyle ki Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabileceği gündeme gelmiş durumda. Öte andan başka bir açıklama ise Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin genel müdürü Wang Teng tarafından yapıldı.

Redmi markaları araçlar görebiliriz

Xiaomi, güçlü sipariş ve kesin satış başarısı göstermiş olsa da SU7 otomobiliyle aslında orta ve üst seviye müşterileri hedefliyor. Firmanın daha uygun fiyatlı bir model üzerinde ne zaman çalışacağı şimdilik belirsiz ancak bu noktada Redmi CEO’su Wang Teng, kapıları açık bırakıyor. Teng, şu anda bir Redmi otomobili piyasaya sürme planları olmasa da, Xiaomi markası altında gelecekteki modeller için planların yürürlükte olduğunu belirtti.

Wang Teng, "Gelecekte bir Redmi otomobil görmeyi umuyorsak, hepimiz Xiaomi SU7'yi desteklemeli ve öne çıkarmalıyız. Xiaomi otomobilleri henüz yolun başında ve öncelikle temel Xiaomi modellerini doğru bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut tekliflere ek olarak, gelecekte yeni araç modelleri için planlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 şirkete yaradı 20 sa. önce eklendi

Uygun fiyatlı Xiaomi otomobil için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Esasında Xiaomi'nin bu konuda bir açıklaması da bulunuyor. Xiaomi Auto tarafından yayınlanan bir raporda şirket, uygun fiyatlı bir Redmi Car üzerinde çalışmadıklarını, şu anda önceliklerinin SU7 olduğunu söylüyor. Raporda ayrıca, bir alt marka altında "amiral gemisi katili" bir elektrikli araç üretmek için maliyetleri yeterince düşürmenin şu anda mümkün olmadığı da belirtiliyor. Ancak tüm bunlar sadece birer zaman meselesi ve Teng'in açıklamalarına bakacak olursak Redmi Car, olasılık dışı bir ürün değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi SU7 sonrası uygun fiyatlı bir Redmi markalı araç gelebilir