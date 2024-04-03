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    Xiaomi SU7 sonrası uygun fiyatlı Redmi markalı araç için "şimdilik" plan yok

    Xiaomi, akıllı telefonlarda izlediği stratejinin benzerini elektrikli araçlarda da izleyebilir. Redmi CEO’su şimdilik Redmi markalı araç planlarının olmadığını söylese de kapıtı açık bıraktı.
    Xiaomi SU7 sonrası uygun fiyatlı bir Redmi markalı araç gelebilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geniş ürün yelpazesini daha da genişletmeye devam ediyor. Firma, akıllı telefon modellerinden tutun da türlü türlü akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet veriyor. Bu ürün yelpazesine son zamanda elektrikli otomobil Xiaomi SU7 katılmış olsa da genişleme planları devam ediyor. Öyle ki Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabileceği gündeme gelmiş durumda. Öte andan başka bir açıklama ise Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin genel müdürü Wang Teng tarafından yapıldı.

    Redmi markaları araçlar görebiliriz

    Xiaomi, güçlü sipariş ve kesin satış başarısı göstermiş olsa da SU7 otomobiliyle aslında orta ve üst seviye müşterileri hedefliyor. Firmanın daha uygun fiyatlı bir model üzerinde ne zaman çalışacağı şimdilik belirsiz ancak bu noktada Redmi CEO’su Wang Teng, kapıları açık bırakıyor. Teng, şu anda bir Redmi otomobili piyasaya sürme planları olmasa da, Xiaomi markası altında gelecekteki modeller için planların yürürlükte olduğunu belirtti.

    Wang Teng, "Gelecekte bir Redmi otomobil görmeyi umuyorsak, hepimiz Xiaomi SU7'yi desteklemeli ve öne çıkarmalıyız. Xiaomi otomobilleri henüz yolun başında ve öncelikle temel Xiaomi modellerini doğru bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut tekliflere ek olarak, gelecekte yeni araç modelleri için planlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

    Uygun fiyatlı Xiaomi otomobil için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Esasında Xiaomi'nin bu konuda bir açıklaması da bulunuyor. Xiaomi Auto tarafından yayınlanan bir raporda şirket, uygun fiyatlı bir Redmi Car üzerinde çalışmadıklarını, şu anda önceliklerinin SU7 olduğunu söylüyor. Raporda ayrıca, bir alt marka altında "amiral gemisi katili" bir elektrikli araç üretmek için maliyetleri yeterince düşürmenin şu anda mümkün olmadığı da belirtiliyor. Ancak tüm bunlar sadece birer zaman meselesi ve Teng'in açıklamalarına bakacak olursak Redmi Car, olasılık dışı bir ürün değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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