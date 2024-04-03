Xiaomi SU7 sonrası uygun fiyatlı Redmi markalı araç için "şimdilik" plan yok

Redmi markaları araçlar görebiliriz
Xiaomi, güçlü sipariş ve kesin satış başarısı göstermiş olsa da SU7 otomobiliyle aslında orta ve üst seviye müşterileri hedefliyor. Firmanın daha uygun fiyatlı bir model üzerinde ne zaman çalışacağı şimdilik belirsiz ancak bu noktada Redmi CEO’su Wang Teng, kapıları açık bırakıyor. Teng, şu anda bir Redmi otomobili piyasaya sürme planları olmasa da, Xiaomi markası altında gelecekteki modeller için planların yürürlükte olduğunu belirtti.
Wang Teng, "Gelecekte bir Redmi otomobil görmeyi umuyorsak, hepimiz Xiaomi SU7'yi desteklemeli ve öne çıkarmalıyız. Xiaomi otomobilleri henüz yolun başında ve öncelikle temel Xiaomi modellerini doğru bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut tekliflere ek olarak, gelecekte yeni araç modelleri için planlarımız olacak." ifadelerini kullandı.
Uygun fiyatlı Xiaomi otomobil için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Esasında Xiaomi'nin bu konuda bir açıklaması da bulunuyor. Xiaomi Auto tarafından yayınlanan bir raporda şirket, uygun fiyatlı bir Redmi Car üzerinde çalışmadıklarını, şu anda önceliklerinin SU7 olduğunu söylüyor. Raporda ayrıca, bir alt marka altında "amiral gemisi katili" bir elektrikli araç üretmek için maliyetleri yeterince düşürmenin şu anda mümkün olmadığı da belirtiliyor. Ancak tüm bunlar sadece birer zaman meselesi ve Teng'in açıklamalarına bakacak olursak Redmi Car, olasılık dışı bir ürün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...