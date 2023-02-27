Xiaomi telefonlar, araba anahtarı olarak kullanılabilecek

Xiaomi 13, dijital araba anahtarı olacak
Xiaomi CEO’su Lei Jun, sosyal medya platformu üzerinden Xiaomi 13 serisinin BMW marka otomobillerle kablosuz iletişim kuracağını duyurdu.
Lei Jun’un açıklamasına göre, Xiaomi 13 telefonlarda dijital araba anahtarı özelliği bulunacak. Kullanıcılar, Google Wallet uygulamasını kullanarak aracı kilitleyebilecek, kilidini açabilecek, aracı çalıştırabilecek. Ayrıca sanal araba anahtarını arkadaşları ve aile üyeleriyle paylaşabilecek.
Xiaomi, dijital anahtar özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını söylemedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.