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    Anlık Bildirim

    Xiaomi telefonlar, araba anahtarı olarak kullanılabilecek

    Xiaomi Google iş birliği neticesinde Xiaomi telefonlar dijital araba anahtarı olarak kullanılabilecek. Xiaomi 13 serisi ile bu uygulama başlatıldı.              
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    xiaomi 13 telefonlar dijital araba anahtarı Tam Boyutta Gör
    Daha önce Xiaomi 12S serisinin NFC bağlantısı üzerinden BMW arabaların kilidini açabileceği ortaya çıkmıştı ancak telefon yalnızca Çin’de satışa sunulduğundan bu özellik fazla dikkat çekmedi. Şirket, MWC 2023’te Xiaomi 13 serisini global pazar için duyurdu. Dolayısıyla bu özelik şimdi dikkate değer.

    Xiaomi 13, dijital araba anahtarı olacak

    Xiaomi CEO’su Lei Jun, sosyal medya platformu üzerinden Xiaomi 13 serisinin BMW marka otomobillerle kablosuz iletişim kuracağını duyurdu.

    Lei Jun’un açıklamasına göre, Xiaomi 13 telefonlarda dijital araba anahtarı özelliği bulunacak. Kullanıcılar, Google Wallet uygulamasını kullanarak aracı kilitleyebilecek, kilidini açabilecek, aracı çalıştırabilecek. Ayrıca sanal araba anahtarını arkadaşları ve aile üyeleriyle paylaşabilecek.

    Xiaomi, dijital anahtar özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını söylemedi.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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