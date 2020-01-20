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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Tencent'in yardımıyla oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor

    Çin merkezli iki teknoloji şirketi Xiaomi ve Tencent ortaklık kurduklarını duyurdular. İş birliğinin ana hedefi ise kullanıcılara daha çeşitli ve zengin bir oyun deneyimi sunmak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, Tencent'in yardımıyla oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi oyun dünyasındaki varlığını geliştirmek için güçlü bir yatırım yapma planlarını resmen doğruladı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefon markası Black Shark, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunların geliştirilmesinden sorumlu Tencent Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı"

    Black Shark 3 ile hayata geçirilecek

    Yeni ortaklığın duyurulması sırasında Xiaomi, kullanıcılara hem yazılım hem de donanım açısından daha çeşitli bir oyun deneyimi sunmayı taahhüt ettiklerini açıkladı. Bu ortaklığın ise önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan Black Shark 3 oyuncu telefonu ile hayata geçirilmesi bekleniyor.

    Xiaomi bir sonraki oyuncu odaklı telefonu Black Shark 3'ın detaylarını sır gibi saklamaya çalışsa da, ortaya saçılan birkaç sızıntı cihazın ana özellikleri ile ilgili bilgileri gün yüzüne çıkarmış durumda. Akıllı telefonun 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip etkileyici bir ekranla gelmesi beklenirken, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile donatılması kuvvetle muhtemel. Ayrıca 16GB RAM kapasitesine sahip ilk akıllı telefon olacağı da söylenen Black Shark 3'ün, son derece hızlı mobil internet hızları sağlayan çift modlu 5G desteği sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/20/black-shark-announces-partnership-with-tencent-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Whippoorwill 2 gün en beğenilen
    Devrim nerede?
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    DH Misafiri 5 sa.
    Yav salın devrim filan haber dikkat çeksin diye yazılan şeyler bunlar
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    DH Misafiri 1 gün
    Önce işletim sistemi lazım.
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    olağan_şüpheli 1 gün
    Donanım uçuyor da telefona özel oyunlar yapsalar bari. Sonuçta sıradan amiral gemileri de oynatacak bu oyunları
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    qoqoCAN 1 gün
    devrim :)
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    SuperVisör 1 gün
    Xiaomi ye noli biri durdursun yok durdurmasın rekabet iyidir
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    ilkerinanç 1 gün
    Valla açıkçası devrimin ne olduğunu ben de anlamadım bu haberde.Yeni bir teknoloji mi acaba dedim yok cigolaytı yüksek ,işlemcisi yüksek, tazelemesi yüksek yeni bir telefonmuş.
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    Rachsuchtig 2 gün
    O devrimi yavaş yaratsın. Çok gördük oyun dünyasında devrim yapacam, degisitirecem diyeni. Hiçbiri yok şuan
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    Whippoorwill 2 gün en beğenilen
    Devrim nerede?
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