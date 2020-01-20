Xiaomi, Tencent'in yardımıyla oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi oyun dünyasındaki varlığını geliştirmek için güçlü bir yatırım yapma planlarını resmen doğruladı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefon markası Black Shark, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunların geliştirilmesinden sorumlu Tencent Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı"

Black Shark 3 ile hayata geçirilecek

Yeni ortaklığın duyurulması sırasında Xiaomi, kullanıcılara hem yazılım hem de donanım açısından daha çeşitli bir oyun deneyimi sunmayı taahhüt ettiklerini açıkladı. Bu ortaklığın ise önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan Black Shark 3 oyuncu telefonu ile hayata geçirilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi bir sonraki oyuncu odaklı telefonu Black Shark 3'ın detaylarını sır gibi saklamaya çalışsa da, ortaya saçılan birkaç sızıntı cihazın ana özellikleri ile ilgili bilgileri gün yüzüne çıkarmış durumda. Akıllı telefonun 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip etkileyici bir ekranla gelmesi beklenirken, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile donatılması kuvvetle muhtemel. Ayrıca 16GB RAM kapasitesine sahip ilk akıllı telefon olacağı da söylenen Black Shark 3'ün, son derece hızlı mobil internet hızları sağlayan çift modlu 5G desteği sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.gizmochina.com/2020/01/20/black-shark-announces-partnership-with-tencent-games/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.