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    Xiaomi Truclean W10 serisi elektrikli süpürge modelleri tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yüksek sıcaklıklarda temizleme moduna sahip el tipi elektrikli süpürge modelleri Xiaomi Truclean W10 Ultra ve W10 Pro'yu tanıttı.   
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    Xiaomi Truclean W10 serisi elektrikli süpürge modelleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, robot süpürgenin yanı sıra iki modele ayrılan Xiaomi Truclean W10 serisini de tanıttı: Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum ve Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum.

    Xiaomi Truclean W10 Ultra modeli yüksek sıcaklıkta temizliğe odaklanırken, W10 Pro modeli zor kenarları ve köşeleri süpürmek için ayarlanabilir bir sap ve başlık sunuyor. Her iki modelin de üç temel işlevi var: süpürme, fırçalama ve paspaslama. Xiaomi'ye göre, süpürgeler tespit edilen kir miktarına göre emiş gücünü ayarlayabiliyor.

    Xiaomi Truclean W10 serisi elektrikli süpürge modelleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry, dezenfeksiyon ve daha derin temizlik için 75°C'ye kadar yüksek sıcaklıkta temizleme moduna sahip. Ancak daha büyük ve daha ağır bir model, zira 3 litreye kadar su deposuna barındırıyor. Akıllı tabanı sayesinde kendi kendini temizleyebiliyor, su ile doldurabiliyor ve kurutabiliyor.

    Xiaomi Truclean W10 fiyatı

    Xiaomi Truclean W10 Pro modeli ise daha klasik bir silindire ve mobilya altlarını temizlemek için 90 derece ayarlanabilir bir sapa sahip. Xiaomi'nin el tipi elektrikli süpürgesi 25 santimetre uzunluğa kadar tüyleri toplayabiliyor ve 12 santimetre genişliğe kadar alanlara erişebiliyor. Yaklaşık 35 dakikalık bir pil ömrü vaat eden 3.700 mAh batarya barındırıyor.

    Xiaomi Truclean W10 serisi elektrikli süpürge modelleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Truclean W10 Ultra bugünden itibaren 799 Euro fiyatla, Xiaomi Truclean W10 Ultra Pro modeli ise 599 Euro fiyatla satışa sunulacak. Cihazların ülkemize ne zaman geleceği ve hangi fiyatla satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

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    E
    Emirhan1978 9 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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