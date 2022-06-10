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    Xiaomi, Türkiye'ye özel McDonald's ortaklığını duyurdu

    Dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, McDonald's ile Türkiye'ye özel bir iş birliğine gidiyor. Xiaomi Note 11 serisi akıllı telefon alanlara ücretsiz yemek menüsü hediye edilecek. 
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    Xiaomi, Türkiye'ye özel McDonald's ortaklığını duyurdu
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    Dikkat çeken teknolojik ürünleri ile ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan Xiaomi, fast food devi McDonald’s ile Türkiye’ye özel yeni bir ortaklığa imza attı.

    Yurt dışında dikkat çekti

    Resmi sosyal medya hesapları üzerinden #BirlikteİyiGider etiketi ile yeni bir paylaşımda bulunan Xiaomi Türkiye, ''Xiaomi ve McDonald’s Türkiye’den tadına doyulmaz fırsat! Redmi Note11 Serisi alan herkese, McDonald’s’tan iki adet McChicken Menü ve çikolata soslu Sundae kuponu hediye'' açıklamasına yer verdi.

    Bununla birlikte şu an için 5.099 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan Redmi Note 11 serisinde geçerli olan yeni kampaya, önümüzdeki dönemlerde farklı cihazlarda da karşımıza çıkabilir. Günümüzde yükselen dolar kuru sebebiyle yeni bir telefon almak giderek zorlaşırken, görüşüne göre Xiaomi müşterilere özel fırsatlar sunmaya devam edecek.

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    şükürler olsun dolar artık düşecek

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