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    Xiaomi, yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, 18 Nisan'da düzenlediği etkinlikte akıllı telefondan bilekliğe bir dizi yeni ürününü tanıttı. Xiaomi Game Controller, bunlardan biriydi. İşte Xiaomi'nin yeni oyun kontrolcüsü:
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    xiaomi game controller tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 18 Nisan’da yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra, yeni tablet serisi Xiaomi 6 ile birlikte Xiaomi Mi Master 86 Mini LED TV, Xiaomi Sound Move hoparlör, Smart Band 8 akıllı bileklik dahil birçok donanım tanıttı. Ayrıca kompakt boyutta, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilen yeni oyun kontrolcüsü de tanıtıldı.

    Xiaomi oyun kontrolcüsü özellikleri

    Xiaomi Game Controller, Android ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu. Yani, kontrolcü, Windows bilgisayarlar, akıllı telefon ve tabletler, Android akıllı TV’ler gibi çeşitli cihazlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Kontrolcünün Steam, Xiaomi bulut oyun, Tencent Start, Netease bulut oyun platformu desteği de var. Kontrolcü, kablosuz alıcı (WiFi adaptörü geliyor), Bluetooth ve USB-C kablolu olmak üzere üç bağlantı yöntemi sunuyor.

    Xiaomi oyun kontrolcüsü, hızlanma, frenleme ve ateş etme esnasında oyun kontrol efektini simüle edebilen büyük boyutlu bir joysticke sahip. Ayrıca somatosensoriyel kontrolü destekleyen yerleşik 6 eksen bir jiroskopa sahip. Ergonomik tuş düzeni, uzun süreli oyun oynamada oluşan bilek ağrısını azaltmaya yardımcı oluyor.

    Xiaomi oyun kontrolcüsü fiyatı

    Xiaomi’nin yeni oyun kontrolcüsü, tek şarjla 20 saate kadar oyun oynama süresi sunuyor. Kablolu bağlantı modunda kullanılırken pil de şarj olmuş oluyor. Kontrolcü, yaklaşık 30 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.

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    KiLLeR© 16 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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