Xiaomi, yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi oyun kontrolcüsü özellikleri
Xiaomi Game Controller, Android ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu. Yani, kontrolcü, Windows bilgisayarlar, akıllı telefon ve tabletler, Android akıllı TV’ler gibi çeşitli cihazlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Kontrolcünün Steam, Xiaomi bulut oyun, Tencent Start, Netease bulut oyun platformu desteği de var. Kontrolcü, kablosuz alıcı (WiFi adaptörü geliyor), Bluetooth ve USB-C kablolu olmak üzere üç bağlantı yöntemi sunuyor.
Xiaomi oyun kontrolcüsü, hızlanma, frenleme ve ateş etme esnasında oyun kontrol efektini simüle edebilen büyük boyutlu bir joysticke sahip. Ayrıca somatosensoriyel kontrolü destekleyen yerleşik 6 eksen bir jiroskopa sahip. Ergonomik tuş düzeni, uzun süreli oyun oynamada oluşan bilek ağrısını azaltmaya yardımcı oluyor.
Xiaomi oyun kontrolcüsü fiyatı
Xiaomi’nin yeni oyun kontrolcüsü, tek şarjla 20 saate kadar oyun oynama süresi sunuyor. Kablolu bağlantı modunda kullanılırken pil de şarj olmuş oluyor. Kontrolcü, yaklaşık 30 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)