Xiaomi TV satışları rekor seviyeye ulaştı

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Xiaomi TV üst düzey yöneticisi Li Xiaoshuang, Weibo hesabında şirketin televizyon pazarındaki çalışmaları hakkında bazı bilgiler paylaştı.
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Deneyimli yönetici 2019'un ilk 11 ayında Xiaomi TV satışlarının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Bu performans sayesinde şirket kendi ana vatanında birinci sıraya yükselmiş durumda.
Felsefesiyle fark yarattı
TV pazarına 2013'ün Mayıs ayında giren Xiaomi'nin bu alanda uyguladığı üretim ve satış felsefesi akıllı telefon politikasıyla aynı.
Şirketin yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyata sunması satışların sürekli olarak artmasını sağladı. Çin'deki Xiaomi TV satışlarının yıl sonuna kadar 10 milyon adeti aşması bekleniyor.
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