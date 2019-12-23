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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi TV satışları rekor seviyeye ulaştı

    Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü akıllı TV'ler satış rekorları kırıyor. Çinli şirket bu performansı sayesinde kendi ana vatanında birinci sıraya yükseldi.
    55 dk.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi TV satışları rekor seviyeye ulaştı
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    Xiaomi TV üst düzey yöneticisi Li Xiaoshuang, Weibo hesabında şirketin televizyon pazarındaki çalışmaları hakkında bazı bilgiler paylaştı.

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    Deneyimli yönetici 2019'un ilk 11 ayında Xiaomi TV satışlarının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Bu performans sayesinde şirket kendi ana vatanında birinci sıraya yükselmiş durumda.

    Xiaomi TV satışları rekor seviyeye ulaştı
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    Felsefesiyle fark yarattı

    TV pazarına 2013'ün Mayıs ayında giren Xiaomi'nin bu alanda uyguladığı üretim ve satış felsefesi akıllı telefon politikasıyla aynı.

    Şirketin yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyata sunması satışların sürekli olarak artmasını sağladı. Çin'deki Xiaomi TV satışlarının yıl sonuna kadar 10 milyon adeti aşması bekleniyor.



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