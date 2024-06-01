Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı çamaşır makinesini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, en yeni akıllı çamaşır makinesini Çin’de piyasaya sürdü. Xiaomi MIJIA Essence Wash 10kg akıllı çamaşır makinesi, akıllı kurutma gibi etkileyici birkaç özellikle geliyor.

En iyi & kaliteli çamaşır makinesi tavsiyeleri 11 ay önce eklendi

Xiaomi MIJIA Essence Wash 10kg akıllı çamaşır makinesi

Yeni MIJIA Akıllı Çamaşır Makinesi, Essence hızlı yıkama teknolojisini kullanıyor. Xiaomi, bu teknoloji sayesinde yıkama işleminin 36 dakikadan kısa sürede tamamlandığını söylüyor. Essence hızlı yıkama teknolojisi, aktif faktörleri önceden aktive ederek 1.5 kat konsantre esans üretiyor ve verimli yıkama sağlamak için yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyon kullanıyor. Yeni teknoloji, sıradan çamaşır makineleriyle karşılaştırıldığında yıkama süresini %45'e kadar azaltıyor. Aynı zamanda yaklaşık %33 su, %40 elektrik tasarrufu sağlıyor.

Xiaomi’nin yeni çamaşır makinesi, çamaşırlar kuruduğunda etkili bir şekilde durmasını sağlayan, sıcaklığı ve zamanı gerçek zamanlı olarak doğru şekilde kontrol eden yüksek hassasiyetli bir sensörle donatılmış. Aynı zamanda 55°C - 65°C arasındaki hassas kontrol sıcaklığıyla düşük sıcaklıkta hassas kurutmayı da destekleyerek çamaşırların kurutma sırasında zarar görmemesini sağlıyor.

Yeni çamaşır makinesi çift kanallı akıllı dağıtımı destekliyor. Telefonunuza MIJIA uygulamasını yükleyerek çamaşır yıkama ve kontrol programlarını uzaktan planlayabiliyorsunuz. Ayrıca sesli asistan ve uyumlu hoparlörlerden hatırlatma alabiliyorsunuz. Çamaşır makinesinin yazılımını da güncelleyebiliyorsunuz.

Xiaomi MIJIA Essence Wash 10kg akıllı çamaşır makinesi, ultra ince gövdeye sahip. Tamburun çapı 525mm. 95°C gibi yüksek sıcaklıkta tambur temizliğini destekliyor. Çamaşır makinesinin daha stabil ve sessiz çalışmasını sağlayan bir motor (doğrudan tahrikli) mevcut.

Yeni Xiaomi MIJIA akıllı çamaşır makinesi, “XHQG100MJ103” model numarasıyla bulunabiliyor; satış fiyatı 318 dolar.

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