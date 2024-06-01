Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı çamaşır makinesini tanıttı

Xiaomi MIJIA Essence Wash 10kg akıllı çamaşır makinesi
Yeni MIJIA Akıllı Çamaşır Makinesi, Essence hızlı yıkama teknolojisini kullanıyor. Xiaomi, bu teknoloji sayesinde yıkama işleminin 36 dakikadan kısa sürede tamamlandığını söylüyor. Essence hızlı yıkama teknolojisi, aktif faktörleri önceden aktive ederek 1.5 kat konsantre esans üretiyor ve verimli yıkama sağlamak için yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyon kullanıyor. Yeni teknoloji, sıradan çamaşır makineleriyle karşılaştırıldığında yıkama süresini %45'e kadar azaltıyor. Aynı zamanda yaklaşık %33 su, %40 elektrik tasarrufu sağlıyor.
Xiaomi’nin yeni çamaşır makinesi, çamaşırlar kuruduğunda etkili bir şekilde durmasını sağlayan, sıcaklığı ve zamanı gerçek zamanlı olarak doğru şekilde kontrol eden yüksek hassasiyetli bir sensörle donatılmış. Aynı zamanda 55°C - 65°C arasındaki hassas kontrol sıcaklığıyla düşük sıcaklıkta hassas kurutmayı da destekleyerek çamaşırların kurutma sırasında zarar görmemesini sağlıyor.
Yeni çamaşır makinesi çift kanallı akıllı dağıtımı destekliyor. Telefonunuza MIJIA uygulamasını yükleyerek çamaşır yıkama ve kontrol programlarını uzaktan planlayabiliyorsunuz. Ayrıca sesli asistan ve uyumlu hoparlörlerden hatırlatma alabiliyorsunuz. Çamaşır makinesinin yazılımını da güncelleyebiliyorsunuz.
Xiaomi MIJIA Essence Wash 10kg akıllı çamaşır makinesi, ultra ince gövdeye sahip. Tamburun çapı 525mm. 95°C gibi yüksek sıcaklıkta tambur temizliğini destekliyor. Çamaşır makinesinin daha stabil ve sessiz çalışmasını sağlayan bir motor (doğrudan tahrikli) mevcut.
Yeni Xiaomi MIJIA akıllı çamaşır makinesi, “XHQG100MJ103” model numarasıyla bulunabiliyor; satış fiyatı 318 dolar.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/31/xiaomi-mijia-essence-wash-10kg-smart-washing-machine-smart-drying-support-launched/ https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=167317 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.