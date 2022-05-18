Xiaomi, akıllı telefonlara USB 3.0 ve DP desteği getirebilir

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Geçtiğimiz hafta ülkemizde yeni 12 serisi telefonlarını piyasaya süren Xiaomi, yeni modeller üzerinde çalışmalara başlamış gibi gözüküyor. Paylaşılan yeni bir sızıntı, şirketin gelecekteki akıllı telefon modelleri ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkardı.

Telefonlara USB 3.0 ve DP desteği eklenebilir

ITHome tarafından paylaşılan ve Xiaomi cihazlar için bir donanım test aracı olan CIT’den alınan yeni bir görüntü, şirketin yeni ürünleri için USB 3.0 ve DP desteği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yıllardır amiral gemisi serilerinde USB 3.0 standardını kullanmaktan kaçınan Xiaomi, görünüşe göre en son standartları yeni telefonlara getirecek.

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Paylaşılan bilgiler henüz doğrulanmadı ancak yaklaşmakta olan Xiaomi 12 Ultra modelini düşünürsek, yeni cihaz şirketin USB 3.0 standardını benimseyen ilk telefonu olabilir.

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