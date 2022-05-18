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    Xiaomi, akıllı telefonlara USB 3.0 ve DP desteği getirebilir

    Akıllı telefon sektörünün dev isimlerinden Xiaomi'nin yeni cihazları için USB 3.0 ve DP desteği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni standardı destekleyen ilk model Xiaomi 12 Ultra olabilir.
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    Xiaomi akıllı telefonlar USB 3.0'a geçebilir
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    Geçtiğimiz hafta ülkemizde yeni 12 serisi telefonlarını piyasaya süren Xiaomi, yeni modeller üzerinde çalışmalara başlamış gibi gözüküyor. Paylaşılan yeni bir sızıntı, şirketin gelecekteki akıllı telefon modelleri ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkardı.

    Telefonlara USB 3.0 ve DP desteği eklenebilir

    ITHome tarafından paylaşılan ve Xiaomi cihazlar için bir donanım test aracı olan CIT’den alınan yeni bir görüntü, şirketin yeni ürünleri için USB 3.0 ve DP desteği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yıllardır amiral gemisi serilerinde USB 3.0 standardını kullanmaktan kaçınan Xiaomi, görünüşe göre en son standartları yeni telefonlara getirecek.

    Paylaşılan bilgiler henüz doğrulanmadı ancak yaklaşmakta olan Xiaomi 12 Ultra modelini düşünürsek, yeni cihaz şirketin USB 3.0 standardını benimseyen ilk telefonu olabilir.

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    Sarı Mucit 21 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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