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    Xiaomi ve PlayStation iş birliği: Smart Band 9 Pro'nun özel sürümü tanıtıldı

    PlayStation'ın Çin'de piyasaya sürülmesinin 10. yıl dönümünde Sony, fitness takip cihazı satışa sundu. Bu, yeni bir cihaz değil; PlayStation temalı Xiaomi Smart Band 9 Pro.
    PlayStation Xiaomi Smart Band 9 Pro Tam Boyutta Gör
    PlayStation, Çin’de 10 yaşına girdi. Sony, 10. yıl dönümünü kutlamak için PlayStation marka bir fitness takip cihazı piyasaya sürmek üzere Xiaomi ile iş birliği yaptı. Her iki markadan da net bir bilgi olmasa da, bu akıllı saat Xiaomi'nin Smart Band 9 Pro'sunun özelleştirilmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

    PlayStation temalı Xiaomi Smart Band 9 Pro

    Paylaşılan görselde fitness takip cihazının siyah kordon dışında PlayStation temalı mavi renkli bir kayışla geldiği görülüyor. Kayış, PlayStation kontrol cihazının dört temel düğmesini temsil eden ikonik PlayStation sembolleriyle (çapraz, üçgen, kare ve daire) süslenmiş. PS logosu kayışın alt kısmında belirgin bir şekilde yer alıyor. Kutuda şarj kablosu, Xiaomi Smart Band 9 Pro ve 10. yıl dönümü anma kartı bulunuyor.

    Xiaomi Smart Band 9 Pro, alüminyum çerçeveyle çevrili 1.74 inç OLED ekrana sahip ve 50 metre su geçirmezlik sunuyor. Cihazın pilinin 21 gün dayandığı iddia ediliyor. Cihaz 10.8 mm kalınlığında, 24.5 gram ağırlığında. Akıllı bilekliğin, siyah, gümüş ve pembe Altın olmak üzere üç rengi bulunuyor. Kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve adet takibi dahil olmak üzere bir dizi sağlık takibi özelliği sunuyor. Ayrıca 150'den fazla spor modunu destekliyor ve GPS takibi ile geliyor.

    Sınırlı sayıda üretildi

    PlayStation temalı Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun başlangıç ​​fiyatı 55 dolar olarak açıklandı. PlayStation Çin hesabı, bilekliğin sınırlı sayıda üretildiği bilgisini paylaştı.

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