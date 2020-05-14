Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak

Tam Boyutta Gör

Hem Xiaomi hem de Redmi, yakında bir dizi yeni cihaz çıkararak monitör pazarına saldırı yapmayı planlıyorlar. Sızan bilgilere göre bu iki şirket, oyun, 4K veya normal olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilecek uygun fiyatlı monitör modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

Her amaca yönelik monitör modelleri olacak

Bu planın, sınırlı bir bütçeye sahip müşterileri çekmek için Xiaomi Mi Display 1A harici monitöre meydan okuyabilecek yeni bir Redmi monitör içerdiği de belirtilmiş. Rapor, Xiaomi'nin Temmuz ayında piyasaya sürülecek 27 inçlik bir oyuncu monitörü üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bunu takiben, Eylül ayında piyasaya sürülecek 24.5 inçlik daha küçük bir ekran da olacak. Xiaomi 4K monitör isteyenlerler ise 27 inç veya 29.5 inç seçenekleriyle birlikte Kasım ayına kadar beklemek zorunda kalacaklar. Xiaomi'nin yeni monitörlerinin, rakiplerine oranla daha bütçe dostu fiyatla gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Redmi'ye gelince, daha uygun fiyatlı cihazlarla ilişkili bu markanın 23.8 inç ve 27 inç oyuncu monitörleriyle birlikte 27 inçlik normal bir monitör piyasaya süreceği bildirildi. 23.8 inç Redmi monitörün ise Haziran ayında satışa çıkacağı ve 85 dolarlık makul bir fiyat etiketi olacağı belirtilmiş. Bu da yaklaşan cihazı, 99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Xiaomi Mi Display 1A'dan daha ucuz hale getirecek.

https://3dnews.ru/1010823

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.