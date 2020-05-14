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    Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi ve şirket bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, önümüzdeki dönemde monitör pazarına, farklı amaçlar ve ebatlarda uygun fiyatlı modeller sürmeye hazırlanıyor.
    2 gün
    2,6b
    1
    11
    Monitör
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak
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    Hem Xiaomi hem de Redmi, yakında bir dizi yeni cihaz çıkararak monitör pazarına saldırı yapmayı planlıyorlar. Sızan bilgilere göre bu iki şirket, oyun, 4K veya normal olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilecek uygun fiyatlı monitör modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

    Her amaca yönelik monitör modelleri olacak

    Bu planın, sınırlı bir bütçeye sahip müşterileri çekmek için Xiaomi Mi Display 1A harici monitöre meydan okuyabilecek yeni bir Redmi monitör içerdiği de belirtilmiş. Rapor, Xiaomi'nin Temmuz ayında piyasaya sürülecek 27 inçlik bir oyuncu monitörü üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bunu takiben, Eylül ayında piyasaya sürülecek 24.5 inçlik daha küçük bir ekran da olacak. Xiaomi 4K monitör isteyenlerler ise 27 inç veya 29.5 inç seçenekleriyle birlikte Kasım ayına kadar beklemek zorunda kalacaklar. Xiaomi'nin yeni monitörlerinin, rakiplerine oranla daha bütçe dostu fiyatla gelmesi bekleniyor.

    Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak
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    Redmi'ye gelince, daha uygun fiyatlı cihazlarla ilişkili bu markanın 23.8 inç ve 27 inç oyuncu monitörleriyle birlikte 27 inçlik normal bir monitör piyasaya süreceği bildirildi. 23.8 inç Redmi monitörün ise Haziran ayında satışa çıkacağı ve 85 dolarlık makul bir fiyat etiketi olacağı belirtilmiş. Bu da yaklaşan cihazı, 99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Xiaomi Mi Display 1A'dan daha ucuz hale getirecek.



    https://3dnews.ru/1010823 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Roark (10uncukoylu ) 2 gün en beğenilen
    Halen bu ülkede ucuz ürün satılacağını düşünen pollyannalar var.
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    gokhankarabulut (Gökhan Karabulut) 2 gün
    ŞAKKKK bir ek gümrük vergisi.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    seksenyedi.87 (Ömer Ömer) 1 gün
    Hepsinden önce yaygın bi şekilde laptop sürseşer piyasaya daha iyi olur bence hiç olmazsa 100 200 daha ucuz olurlar
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    seksenyedi.87 (Ömer Ömer) 1 gün
    3 milyon yazılımcı derken kağıt kalem yazarlarından bahsediyorlar sanırım.
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    V4LKyR 2 gün
    Maksimum 1ms tepki süresi ve 120Hz veya üzeri yenileme hızı olursa güzel.
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    fitamino (Olgun Portakal) 2 gün
    Ya arkadas bu urun 10$ olsa bile bizim ulkede 3000den asagi satilmaz. Ogrenin bunu artik bu ulkede ucuza mal satmazlar. Dunyada benzin bedava olsa biz yine litresine 4lira veririz malum vergilerden oturu.
    Yanıtla +1
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    Roark (10uncukoylu ) 2 gün en beğenilen
    Halen bu ülkede ucuz ürün satılacağını düşünen pollyannalar var.
    Yanıtla +12
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    bir vergi bir vergi daha bizim ülkeye gelmeden vergi uygularlar buna daha
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    gokhankarabulut (Gökhan Karabulut) 2 gün
    ŞAKKKK bir ek gümrük vergisi.
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    Sonne911 (Sergen Argun) 2 gün
    Ülkemize gelirse bunada bir vergi parmagı atarlar.
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    2577 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    xioami, redmi ve
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