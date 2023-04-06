Xiaomi'ye yanıt gecikmedi! Oppo, 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi yolda

Günümüzde birçok kullanıcı 100W ve üzeri hızlı şarj değerlerine sıcak bakmıyor olsa da, hızların kademeli olarak arttığını görüyoruz. Bu bağlamda kısa süre sizlere, Redmi'nin 300W süper hızlı şarj sisteminden bahsetmiştik. Şimdi Oppo'nun da benzer bir hızlı şarj çözümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki Oppo 300W SuperVOOC neler sunacak? Tüm detaylar haberimizde
OPPO'dan Xiaomi'ye cevap geliyor
Bildiğiniz üzere hızlı şarj teknolojileri, yalnızca şarj etme hızıyla değil, aynı zamanda ısı verimliliği ve akım yönetimi ile öne çıkıyor. Bu noktada Redmi tarafından tanıtılan 300W’lık çözüm, tepe güce yalnızca 3 dakikalık bir süre için ulaşabiliyor. Bildirilenlere göre Oppo 300W SuperVOOC ise pil yüzde 80'e ulaşana kadar aynı hızları koruyacak. Böylece tam şarj sürelerinin 5 dakikanın altında düştüğünü görebiliriz.
Bilmeyenler için günümüzde en yüksek şarj hızına sahip olan telefon 240W desteğiyle Realme GT 3. Ancak Infinix'in kısa bir süre önce 260W Çok Yönlü Hızlı Şarj sistemini piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. OPPO'nun yeni hızlı şarj çözümü ise, özellikle pil tam kapasiteye ulaşana kadar hızını korumayı başarırsa oyunun kurallarını değiştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı