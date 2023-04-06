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    Xiaomi'ye yanıt gecikmedi! Oppo, 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi yolda

    Oppo, Redmi tarafından tanıtılan 300W hızlı şarj teknolojisine yanıt vermeyi planlıyor. Markanın 300W SuperVOOC hızlı şarj sisteminden ilk detaylar gün yüzüne çıktı.
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    Xiaomi'ye yanıt! Oppo 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi yolda Tam Boyutta Gör

    Günümüzde birçok kullanıcı 100W ve üzeri hızlı şarj değerlerine sıcak bakmıyor olsa da, hızların kademeli olarak arttığını görüyoruz. Bu bağlamda kısa süre sizlere, Redmi'nin 300W süper hızlı şarj sisteminden bahsetmiştik. Şimdi Oppo'nun da benzer bir hızlı şarj çözümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki Oppo 300W SuperVOOC neler sunacak? Tüm detaylar haberimizde

    OPPO'dan Xiaomi'ye cevap geliyor

    Bildiğiniz üzere hızlı şarj teknolojileri, yalnızca şarj etme hızıyla değil, aynı zamanda ısı verimliliği ve akım yönetimi ile öne çıkıyor. Bu noktada Redmi tarafından tanıtılan 300W’lık çözüm, tepe güce yalnızca 3 dakikalık bir süre için ulaşabiliyor. Bildirilenlere göre Oppo 300W SuperVOOC ise pil yüzde 80'e ulaşana kadar aynı hızları koruyacak. Böylece tam şarj sürelerinin 5 dakikanın altında düştüğünü görebiliriz.

    Xiaomi'ye yanıt! Oppo 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi yolda Tam Boyutta Gör
    Henüz geliştirme aşamasında olan Oppo 300W SuperVOOC teknolojisinin, 4.450 mAh pil (tipik 4.600 mAh pil) ile eşleştirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla piyasaya sürüldüğü takdirde en hızlı şarj çözümlerinden biri olacak. Henüz, yeni şarj sisteminin çıkış tarihi veya hangi cihazlara eşlik edeceği açıklanmadı. Ancak sızıntılar, 2023 sonuna işaret ediyor.

    Bilmeyenler için günümüzde en yüksek şarj hızına sahip olan telefon 240W desteğiyle Realme GT 3. Ancak Infinix'in kısa bir süre önce 260W Çok Yönlü Hızlı Şarj sistemini piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. OPPO'nun yeni hızlı şarj çözümü ise, özellikle pil tam kapasiteye ulaşana kadar hızını korumayı başarırsa oyunun kurallarını değiştirebilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    ferroli kombi eco modu conta yakan araba gider mi bin dosyası açma 3 numara cam filmi yasak mı kuru fasulye kaç saat ıslanmalı

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