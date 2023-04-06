Xiaomi'ye yanıt gecikmedi! Oppo, 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi yolda

Günümüzde birçok kullanıcı 100W ve üzeri hızlı şarj değerlerine sıcak bakmıyor olsa da, hızların kademeli olarak arttığını görüyoruz. Bu bağlamda kısa süre sizlere, Redmi'nin 300W süper hızlı şarj sisteminden bahsetmiştik. Şimdi Oppo'nun da benzer bir hızlı şarj çözümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki Oppo 300W SuperVOOC neler sunacak? Tüm detaylar haberimizde

OPPO'dan Xiaomi'ye cevap geliyor

Bildiğiniz üzere hızlı şarj teknolojileri, yalnızca şarj etme hızıyla değil, aynı zamanda ısı verimliliği ve akım yönetimi ile öne çıkıyor. Bu noktada Redmi tarafından tanıtılan 300W’lık çözüm, tepe güce yalnızca 3 dakikalık bir süre için ulaşabiliyor. Bildirilenlere göre Oppo 300W SuperVOOC ise pil yüzde 80'e ulaşana kadar aynı hızları koruyacak. Böylece tam şarj sürelerinin 5 dakikanın altında düştüğünü görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Henüz geliştirme aşamasında olan Oppo 300W SuperVOOC teknolojisinin, 4.450 mAh pil (tipik 4.600 mAh pil) ile eşleştirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla piyasaya sürüldüğü takdirde en hızlı şarj çözümlerinden biri olacak. Henüz, yeni şarj sisteminin çıkış tarihi veya hangi cihazlara eşlik edeceği açıklanmadı. Ancak sızıntılar, 2023 sonuna işaret ediyor.

Redmi, 300W hızlı şarj teknolojisinde seri üretime geçebilir 1 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için günümüzde en yüksek şarj hızına sahip olan telefon 240W desteğiyle Realme GT 3. Ancak Infinix'in kısa bir süre önce 260W Çok Yönlü Hızlı Şarj sistemini piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. OPPO'nun yeni hızlı şarj çözümü ise, özellikle pil tam kapasiteye ulaşana kadar hızını korumayı başarırsa oyunun kurallarını değiştirebilir.

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Xiaomi'ye yanıt! Oppo 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi yolda