Bu da akıllı yatak süpürgesi

X1 robot yatak süpürgesi
X1 adıyla geliştirilen robot yatak süpürgesi bunun için biçilmiş kaftan. Robot süpürgelerden alıştığımız pek çok özellik bu küçük gövdeye sığdırılmış. 14AW emiş gücü, akıllı yol izleme, 270nm UV-C sterilizasyonu, HEPA, engel algılama, derin temizlik gibi özellikleri mevcut.
X1 robotu yatak veya kanepeler üzerinde yaklaşık 1 saat temizlik yapabiliyor. Dakikada 15 bin titreşim ile tozları yerinden oynatabilen süpürgenin 3 farklı modu mevcut. Ürün bir el süpürgesi gibi de kullanılabiliyor. 299$ fiyata sahip olan süpürge Kickstarter üzerinde yüzde 50 indirimle alınabiliyor. Sevkiyatlar Nisan ayında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.