Bu da akıllı yatak süpürgesi

Bugün ev veya ofislerin zeminlerini adeta pırıl pırıl yapacak robot süpürge teknolojileri mevcut ancak en önemli nokta halen göz ardı ediliyor. O da yatak ve kanepe üstleri. Kedi tüyü, mite, toz, yiyecek artığı gibi kirler sağlığı etkileyebilecek düzeye gelebiliyor. Üstelik yatak ve kanepe temizliği de oldukça meşakkatli.

X1 robot yatak süpürgesi

X1 adıyla geliştirilen robot yatak süpürgesi bunun için biçilmiş kaftan. Robot süpürgelerden alıştığımız pek çok özellik bu küçük gövdeye sığdırılmış. 14AW emiş gücü, akıllı yol izleme, 270nm UV-C sterilizasyonu, HEPA, engel algılama, derin temizlik gibi özellikleri mevcut.

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X1 robotu yatak veya kanepeler üzerinde yaklaşık 1 saat temizlik yapabiliyor. Dakikada 15 bin titreşim ile tozları yerinden oynatabilen süpürgenin 3 farklı modu mevcut. Ürün bir el süpürgesi gibi de kullanılabiliyor. 299$ fiyata sahip olan süpürge Kickstarter üzerinde yüzde 50 indirimle alınabiliyor. Sevkiyatlar Nisan ayında başlayacak.

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